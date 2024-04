Fallece la cantante gospel Mandisa, de 'American Idol'

Ciudad de México.- Mandisa Lynn Hundley, mejor conocida en el ambiente artístico sólo como Mandisa, fue encontrada muerta hace unos días en su hogar de Nashville, en Estados Unidos.

La cantante, egresada del reality musical American Idol, tenía 47 años a la hora de su fallecimiento. Sus familiares y mánagers fueron quienes compartieron la noticia, sin revelar la causa de su muerte.

"Podemos confirmar que Mandisa fue encontrada muerta en su casa", confirmó su representante al medio local The Tennessean. "En este momento no conocemos la causa de la muerte ni más detalles. Les pedimos sus oraciones por su familia y su círculo muy unido de amigos durante este momento increíblemente difícil".

La cantante, quien se especializó en música gospel y cristiana, audicionó para formar parte de la quinta temporada de American Idol, en 2005, y de inmediato cobró fama a nivel nacional en EU.

Entre algunos de sus éxitos musicales dentro y fuera del programa se encuentran "I'm Every Woman", "I Don't Hurt Anymore", "Don't You Worry 'Bout a Thing", "Any Man of Mine" y "Shackles (Praise You)".

En 2007, Mandisa lanzó su primer álbum de estudio, True Beauty, debutando en la cima de las listas de popularidad de discos cristianos de Billboard. Su sencillo "Only the World", se volvió un éxito rotundo de ventas.

Posteriormente lanzó las placas It's Christmas (2008), Freedom (2009), What if We Were Real (2011), Overcomer (2013), Out of the Dark (2017) y un álbum de grandes éxitos en 2020.

Mandisa ostenta otro récord en su carrera: es una de las cinco egresadas de American Idol que han ganado un Grammy, junto a Kelly Clarkson, Tori Kelly, Carrie Underwood y Jennifer Hudson. Lo logró en la categoría de Álbum Cristiano Contemporáneo, por su disco Overcomer.