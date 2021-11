Estrellas latinas honran a Rubén Blades como Persona del Año

Las Vegas.- Christina Aguilera cantó “Camaleón”, Carlos Vives “Decisiones”, Marc Anthony “Patria” y Ángela Aguilar “Ligia Elena”. Diego Torres “El cantante”, Oscar D’León “Buscando guayaba” y Eduardo Cabra, María Becerra, Lasso, Yotuel, Rafa Pabón y Milly Quezada “Buscando América”.

Rubén Blades llegó agradecido y curioso a un concierto benéfico en el que decenas de estrellas lo serenaron con versiones de sus clásicos para homenajearlo como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación y esas fueron algunas de las sorpresas.

“Tengo curiosidad por saber cómo van a ser las interpretaciones de mis compañeros. Yo no sé quiénes son, yo pedí que por favor no me dijeran, no pedí a nadie. Yo traté de saber lo menos posible”, expresó con emoción al llegar a la velada en el hotel y casino Mandalay Bay de Las Vegas.

En una breve entrevista con The Associated Press, también dijo que “hay que dar las gracias porque el éxito, como he dicho y repetiré toda esta noche, nunca es de una sola persona. El éxito es una combinación de ingredientes y elementos, contribuciones de mucha gente”.

El evento, cuyos detalles se mantuvieron bajo estricto hermetismo, contó con la participación de más de 40 artistas que también incluyeron Rozalén, María Toledo y Beatriz Luengo, quienes entonaron “El padre Antonio y el monaguillo Andrés”; Farruko, quien cantó “Amor y control”, y Andrés Calamaro, que interpretó “Paula C”. Flor de Toloache cantó “Me recordarás” y Residente, un admirador de Blades de toda la vida, pronunció un discurso de unos cinco minutos y al terminar se acercó y le dio un fuerte abrazo a su ídolo.

El propio Blades estuvo a cargo de su clásico “Pedro Navaja” al final del evento.

“Es una noche en la que celebramos el poder de la música de Rubén para despertar la mente, el corazón y el ritmo de los amantes de la música latina uniendo nacionalidades, generaciones y géneros”, dijeron a la AP los productores ejecutivos del evento, Ayleen Figueras y el presidente emérito de la academia Gabriel Abaroa Jr.

Luego que el año pasado no se otorgó el reconocimiento a la Persona del Año debido a la pandemia, el músico, actor y activista panameño recibió el honor por su compromiso continuo con la lucha por la justicia social y por promover cambios positivos y significativos en las comunidades latinas y más allá a través de su música.

“Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad”, dijo en junio Abaroa Jr., entonces presidente y director ejecutivo de la academia, cuando se hizo el anuncio. “Ya que el activismo y los movimientos a favor de la justicia social han predominado en nuestra conversación colectiva del último año, en este momento no hay nadie más merecedor del homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina”.

Blades fue una figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, con canciones clásicas que incluyen “El cantante”, “Pedro Navaja” y “Plástico”. Como actor, ha trabajado en más de 50 producciones de cine y televisivas, en inglés y en español, incluyendo la serie “Fear The Walking Dead”, en el papel de Daniel Salazar, y películas como “Once Upon a Time in Mexico” (“Érase una vez en México”), “Predator 2” (“Depredador 2”) y “Hands of Stone” (“Manos de piedra”).

Además del éxito artístico, cursó estudios de derecho en la Universidad de Panamá y Harvard y entre 2004 y 2009 ejerció como ministro de Turismo de Panamá.

¿Cuál considera su mayor logro?

“Creo que el mejor logro es que nunca hice nada que fuera en contra de lo que siento que es lo correcto”, respondió a la AP el miércoles. “Es algo muy difícil de hacer, pero me las arreglé para lograrlo y estoy muy feliz por eso”.

Recordó como ejemplo los años que pasó retirado de la música para cursar estudios en Harvard y dedicarse a la política con la idea de ayudar a su país: “El hecho de que pudiera hacer eso y ser feliz, y entender que lo mejor que puedes hacer es servir a los demás y tratar de ayudar a la gente en general, eso me hace muy, muy feliz”.

El premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación se otorga a músicos de herencia iberoamericana no sólo por sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus esfuerzos humanitarios.

Entre los homenajeados anteriores están Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

Las ganancias recaudadas en la gala a la Persona del Año se destinan a obras benéficas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.