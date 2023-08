'Estoy más vivo que nunca', José Luis Perales desmiente la noticia de su muerte

El cantautor español José Luis Perales envió un mensaje para desmentir los rumores sobre su muerte que se viralizaron en redes y por diversos medios de comunicación.

A través de un video en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, el intérprete de "Un velero llamado Libertad" aclaró que no se marchó de este mundo.

PUBLICIDAD

"Hola, amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, con lugares preciosos, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya nos estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea os ha dicho que me he muerto.

"Y la verdad estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España, hasta mañana, un abrazo muy, muy fuerte para todos, y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa", dijo en el clip grabado desde la calle.

El rumor sobre el fallecimiento circuló rápidamente por canales televisivos, radiofónicos y portales de noticias esta tarde.

Las versiones falsas señalaron que José Luis Perales había muerto por un infarto. De inmediato, los seguidores del cantante lamentaron el deceso, mientras que otros estaban a la espera de confirmar algo que no podían creer. Al final, todo quedó desmentido.