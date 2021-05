Este es el pájaro más fotogénico

The New York Times

Con su pico ancho y en forma de gancho y ojos muy abiertos, el podargo, un ave nocturna que a veces se confunde con un búho, es una vista sorprendente.

Tanto es así que ha sido coronada como el "pájaro más apto para Instagram" por investigadores en Alemania, que examinaron cómo los usuarios de las redes sociales interactuaban con algunas de las cuentas de fotografía de aves más populares en Instagram.

El estudio, publicado la semana pasada, examinó más de 27 mil fotos de aves en nueve cuentas de Instagram con un seguimiento combinado de casi 3.5 millones de usuarios. Todo estaba en el servicio, dijeron los investigadores para responder una pregunta simple: "¿Qué hace a una gran foto de aves?"

El atractivo estético de una foto a menudo tiene poco que ver con las nociones convencionales de belleza, según el estudio. El color de un pájaro puede motivar a los usuarios a dar "Me gusta" a una foto de Instagram: los pájaros azules y rojos generan más Me gusta que los amarillos y verdes, encontró el estudio. Pero a menudo, cuanto más único o inusual se ve un animal, más personas responden a él, dijo Katja Thömmes, investigadora postdoctoral en el Hospital Universitario de Jena en Alemania, y una de las autoras del estudio.

Thömmes se embarcó en el estudio como parte de su disertación en la Universidad de Konstanz. Ella desarrolló un método que llama Image Aesthetic Appeal, o puntaje I.A.A., que utiliza el comportamiento de agrado de los usuarios de Instagram para evaluar qué imágenes encuentran estéticamente agradables. Como fotógrafa aficionada y una persona que estudia estética, Thömmes dijo que siempre le había interesado qué es lo que hace una buena foto.

"Estoy convencida de que parte de la experiencia estética humana surge de las características objetivas del estímulo", dijo por correo electrónico. "En el dominio visual, hay ciertos colores, formas e incluso estadísticas de imagen más fundamentales que atraen nuestra percepción más que otras".

“El podargo trae el factor de sorpresa, ya que simplemente no se parece a ninguna otra ave, con sus rasgos faciales casi antropomórficos”, dijo Thömmes. "Debo admitir que me he encariñado bastante con esta peculiar ave nocturna".