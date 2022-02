Estaba tan enojado con Baldwin: esposo de Halyna Hutchins

Ciudad de México.— El esposo de Halyna Hutchins, Matt, dijo sentirse enojado con Alec Baldwin por hablar sobre la muerte de su esposa en una entrevista y no aceptar ninguna responsabilidad.

"Estaba tan enojado de verlo hablar sobre su muerte tan públicamente, de una manera tan detallada, y luego no aceptar ninguna responsabilidad después de haber descrito cómo la había matado", aseguró en una entrevista televisiva.

PUBLICIDAD

Matt insistió que la muerte de la directora de fotografía es culpa del actor y de los problemas de seguridad en el plató de Rust.

"La idea de que la persona que sostiene el arma y hace que se dispare no es responsable es absurda para mí", sostuvo. "Pero la seguridad de las armas no era el único problema en ese plató. Hubo una serie de estándares de la industria que no se practicaron y hay múltiples partes responsables".

El pasado 2 de diciembre, Alec Baldwin dijo en una entrevista para la ABC que nunca sospechó que el arma poseía una bala viva y agregó que Hutchins le había dado instrucciones para manejar el arma en el ensayo.

"No estaba disparando a la lente de la cámara. Estaba sosteniendo el arma donde ella me dijo que la sostuviera, que resultó ser debajo de su axila. Seguimos haciendo esto... y comencé a amartillar el arma. Ella dijo, 'solo haz trampa, ¿podrías ver eso, podrías ver eso?'. Suelto el percutor de la pistola y esta se dispara", expresó Baldwin.

De acuerdo con el portal The Wrap, Matt presentó recientemente una demanda civil por homicidio culposo contra Alec Baldwin y otros asociados de Rust, entre ellos, el asistente de dirección de la producción, Dave Halls, quien entregó a Baldwin el arma de fuego; al proveedor de armas de fuego, Seth Kenney y al armero de la producción, Hannah Gutiérrez-Reed.

Dicha demanda alega que no hubo verificación sobre si el arma estaba cargada o que la munición fuera segura, además de que Baldwin se negó a recibir entrenamiento.