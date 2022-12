Es Messi un príncipe azul

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Qué mejor manera de celebrar un logro que junto a la familia y caminando lado a lado con una pareja que te apoye en las buenas y en las malas. Para ejemplo basta el del astro del futbol Lionel Messi, quien ayer alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022, como capitán y líder de la Selección Nacional de Argentina, y que siempre ha manifestado que su esposa Antonela Roccuzzo lo es todo para él. PUBLICIDAD Apoyo incondicional La mujer que ha acompañado a lo largo de más de 15 años al jugador del París Saint Germain (PSG), es quien lo apoya y lo conoce perfectamente, pues su historia se remonta a 1996 en su natal Rosario, cuando ambos tenían entre 9 y 8 años, ya que Antonella era amiga de un primo de ‘Lio’. Durante unas vacaciones de verano, cuando ambos tenían ya unos 13 años, comenzaron a frecuentarse en la casa de Lucas Scaglia, pero el gusto les duró poco, pues el número 10 argentino fue fichado por el Barcelona y tuvo que viajar a España. A pesar de estar separados por kilómetros de distancia, Leonel Messi y Antonela Rocuzzo comenzaron a tener una estrecha relación, pues no perdieron comunicación, pero mantuvieron su noviazgo en el anonimato. No fue hasta el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el argentino hizo pública su relación y decidieron irse a vivir juntos a España. Boda y familia El 30 de junio del 2017 la pareja más estable del mundo deportivo unió sus vidas en matrimonio, en el lugar que los vio crecer y donde comenzó su historia de amor. En la elegante boda estuvieron presentes allegados de los novios, así como compañeros jugadores de Messi en el Barcelona como Gerald Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda Turán, Andrés Iniesta, Luis Suárez y Neymar, entre otros. Sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, de 10, 7 y 4 años, respectivamente, complementan la familia que han formado Lionel y Antonela, y que son el motor en la vida del futbolista, según lo ha expresado ante la prensa. Incluso sus tres pequeños están tatuados en su pierna y en sus zapatos tiene sus nombres. Los tres niños casi siempre están presentes en los juegos de su padre, quien en una entrevista confesó que el más grande sufre mucho cuando el PSG pierde los partidos, y que es él quien más disfruta verlo jugar. Comparte Antonela su emoción Ayer al culminar el partido final de la Copa Mundial entre Argentina y Francia, donde Messi y su equipo obtuvieron el primer lugar después de llegar hasta la tanda de penales, Antonela expresó su amor a su esposo. En su cuenta de Instagram escribió “No sé ni cómo empezar.. qué orgullo más grande sentimos por vos @leomessi”. “Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos que hay que pelearla hasta el final”. Luego añadió “Al fin se dio sos Campeón del Mundooooo, nosotros sabemos lo que sufriste tanto años, lo que deseabas conseguir esto”. Las palabras estuvieron acompañadas por diversas fotografías de la familia completa celebrando el triunfo, mismas que fueron replicadas en redes sociales de sitios de noticias y fans en todo el mundo. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD