Entra Billie Eilish al mundo de Fortnite

Ciudad de México.- Billie Eilish ahora formará parte del mundo de los videojuegos, luego de que la cantante diera a conocer que tendrá una skin a su semejanza en Fortnite Festival.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora del Grammy compartió una imagen completa de la skin que estará disponible en el videojuego, a partir de este 23 de abril.

La skin representa a Billie Eilish, con un atuendo verde compuesto por camiseta oversize y bermudas caracterizados por sus estampados emblemáticos de su estilo, incluyendo un peinado personalizado con cabellera oscura y mechas verdes.

Al tratarse de un videojuego musical, los temas de la estrella juvenil también serán añadidos, entre ellos "Happier Than Ever", "Oxytocin", "All The Good Girls Go To Hell" y "Therefore I Am", los cuales podrán ser utilizados como pistas de improvisación en Fortnite.

Billie será presentada desde el escenario principal del metaverso, donde se han visto las participaciones de otros artistas como J Balvin y Lady Gaga.