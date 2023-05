Elon Musk tiene una mamá modelo, ¡literal!

Ciudad de México.- En las últimas semanas de la moda se ha visto a una mujer muy elegante, madura, con el pelo platino y que se distingue por sus sofisticados atuendos que hacen que los fotógrafos la capten a cada momento. Se trata de Maye Musk, la madre del multimillonario Elon Musk, dueño de Twitter y Tesla, así como creador de SpaceX.

A sus 75 años, con su belleza y estilo, Maye se ha destacado en las redes, logrando tener más de un millón de seguidores sólo en Instagram. Y es que esta guapa mujer, que además es nutricionista con varios libros publicados, ha tenido una vida difícil para sacar a su familia adelante.

Maye Haldeman, conocida como Maye Musk, es originaria de Canadá y tiene una hermana gemela llamada Kaye, con quien comenzó a realizar trabajos de modelaje cuando tenía 15 años. Posteriormente participó en el certamen de Sudáfrica de 1969, país al que había emigrado con su familia, y quedó como una de las finalistas.

Con tan sólo 21 años se casó con Errol Musk, un ingeniero sudafricano que era su amor desde la secundaria, pero esta historia de pasión se convirtió en una de terror, ya que en 1979 se divorciaron después de abusos por parte de él.

Desde entonces, Maye decidió trabajar como modelo de tallas extra. Más tarde se sometió a una estricta dieta para empezar a trabajar con las medidas que se exigen usualmente a las chicas de las pasarelas. Perdió 18 kilos y a partir de allí nació su interés por la nutrición.

Fue entonces cuando decidió estudiar una carrera y se graduó de la Licenciatura en Dietética de la Universidad de Pretoria. Más tarde obtuvo una maestría en la Universidad de Orange, también en Sudáfrica.

Una vida difícil

Buscando mejores oportunidades de vida para sus hijos Elon, Tuska y Kimbal, Maye regresó a Canadá, donde obtuvo un puesto como investigadora en la Universidad de Toronto.

Trabajando arduamente y con pocos recursos, ya que Errol Musk no pagaba manutención, les brindó carreras y apoyo a sus hijos, logrando que obtuvieran buenos estudios. De hecho, Maye donó todos sus ahorros para que Elon y Kimbal impulsaran una empresa de comunicación y comercio telefónico llamada Zip2.

"Cuando cumplí 50 años, mis hijos me regalaron una casita y un coche de madera del tamaño de una caja de cerillo y me prometieron que un día me los comprarían de verdad. Cuando años más tarde vendieron su compañía por más de 300 millones de dólares, ellos cumplieron su palabra", afirmó Maye a The Times en una entrevista.

Pero ella también siguió creciendo a nivel profesional, ya que fue la primera nutrióloga en aparecer en las cajas de los cereales Special K, además de estelarizar anuncios para Revlon, Target y Virgin. Su belleza y elegancia también la han hecho aparecer en revistas como Elle, InStyle, Vogue y Time, en la que posó desnuda para un reportaje sobre salud.

A los 65 años firmó un contrato con la importante agencia IMG Models, obteniendo un jugoso trabajo con los cosméticos CoverGirl. Además, fue imagen de Dior Beauty y embajadora de la ONG Big Green y de Dress for Success, una organización que implementa huertos escolares para mujeres con necesidades económicas.

Además, en 2019, Maye lanzó su libro "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success", que ha sido todo un éxito de ventas; y ha apoyado a sus hijos en todos sus proyectos. Incluso acudió recientemente al lanzamiento de la frustrada nave espacial de Elon.

Además, como buena madre, se da el lujo de regañar en público a su famoso y polémico hijo, cuando pone tweets que no le parecen como una buena mamá.