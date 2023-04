El tema no está olvidado: Sariñana sobre ataque a mánager

Ciudad de México.- Luis Miguel Melche, mánager de producción de Ximena Sariñana, saldrá del hospital tras la golpiza que recibió en la Feria del Caballo de Texcoco, pero lo hace sin vista, pues debido al ataque perdió el ojo derecho y en el izquierdo necesita una cirugía.

"Tiene que esperar un trasplante de córnea y eso es una situación bastante tardada que va a tener que seguirse atendiendo. En ese tiempo obviamente no puede volar, no puede viajar ni hacer un montón de cosas.

"Es algo muy lento su proceso de recuperación, vamos a tener que ayudarlo lo más que se pueda para que esté tranquilo. Obviamente es un cambio muy drástico de vida para él", compartió Sariñana en entrevista.

A 25 días del ataque, aún no se da con los responsables que encerraron a los músicos de Sariñana y separaron a Melche para golpearlo tras el show que la cantante ofreció en la Feria.

La intérprete de "¿Qué Tiene?" remarcó que está en contacto con las autoridades, las cuales todavía no ofrecen resultados.

"El tema no está olvidado, menos para los que estamos involucrados. Al final de cuentas todavía no se termina la investigación, todavía no ha salido ningún responsable. Yo creo que se debe de seguir un proceso, se debe encontrar justicia, pero ahí uno no puede hacer mucho más que seguir el proceso legal.

"Se está llevando conforme a la ley y con los tiempos que hay, a veces frustrantes en este País, pero hay que darle seguimiento. Para mí lo más importante obviamente es la salud de Melche y que él pueda tener lo que necesita para estar tranquilo y sólo enfocarse en recuperarse".

La también actriz considera a su mánager de producción parte de su familia, pues han trabajado juntos durante 10 años, y se ha sumado a ideas para recaudar fondos para Melche, como la venta de merchandising. Otros músicos se han acercado para ofrecer su apoyo en las iniciativas que vengan.