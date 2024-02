Triunfan los Tiny Desk Concerts entre nuevas generaciones

Ciudad de México.- El rapero Juvenile, vestido de blanco, con su característico pañuelo atado en la cabeza, se balanceaba juguetonamente al ritmo de su música mientras DJ Mannie Fresh decía su frase "damas y caballeros" en una oficina llena de libros y objetos para su Tiny Desk Concert, apenas unas semanas después de que el rapero se enterara de la existencia de la popular serie de conciertos con la voz "al desnudo".

Alguien le había sugerido a Juvenile en redes sociales que hiciera su Tiny Desk Concert para la radiodifusora pública estadounidense National Public Radio (NPR), lo que se amplificó por la respuesta de Juvenile de "¿Qué rayos es un Tiny Desk?". Tras el frenesí en redes, los preparativos se resolvieron en unos días, lo que llevó a una de las presentaciones en vivo más notables de 2023, un par de meses después.

"No sé si hay un premio Tiny Desk o algo así; tal vez sea yo quien lo reciba", dijo riendo Juvenile, haciendo referencia al entusiasmo en torno a su actuación, que ha atraído más de 7 millones de vistas desde su estreno el 30 de junio en YouTube.

La serie Tiny Desk Concert de NPR, que comenzó hace casi 15 años como una ventana en línea que destacaba principalmente a músicos de rock y folk, se ha establecido como una de las principales plataformas musicales. Ahora incluye artistas de todos los géneros y ha creado innumerables momentos de la cultura pop.

EL ORIGEN

La artista folk Laura Gibson se sintió desanimada después de su espectáculo en el festival South by Southwest de 2008 en Austin, Texas. El bar Thirsty Nickel permitió la entrada a fiesteros ruidosos de 6th Street que no compraron entradas y no tenían ningún interés en escuchar a la artista.

"Sentí que realmente quería esconderme en algún lugar y llorar", recordó Gibson.

En ese concierto estaba Bob Boilen, director del programa insignia de NPR, "All Things Considered", y el editor de NPR Music, Stephen Thompson. Quisieron brindarle a Gibson el ambiente que sentían que merecía, la invitaron a tocar en su sede en la ciudad de Washington. Su actuación fue filmada y subida en línea.

La idea no era crear una serie. Pero semanas después, el músico de indie rock-folk Vic Chesnutt estaba en la ciudad, así que lo invitaron a tocar. Después de su presentación, Boilen y Thompson se dieron cuenta de que se encontraban ante algo especial.

EL PROCESO

Los conciertos no tiene fines de lucro y los artistas no reciben un pago por su actuación ni por sus viajes. Las reglas son simples: no se permiten equipos que amplifiquen el sonido o la voz, como monitores vocales o auto-tune. Los músicos colaboran con los productores para seleccionar su lista de canciones, y todos los intérpretes, sin importar cuántos sean, deben caber detrás de lo que era el escritorio funcional de Boilen.

Comparados con los "Unplugged" de MTV de los 90, los Tiny Desk se realizan en un verdadero espacio de oficina, no un estudio de grabación ni un estudio. Hay un repaso del equipo de producción y las actuaciones, que son vistas sólo por el personal de NPR, duran en promedio 20 minutos.

EL DESCUBRIMIENTO

Un artista relativamente desconocido puede recibir una exposición que cambie su carrera después de participar en la serie. En una era de transmisión de música impulsada por algoritmos, el barómetro de Tiny Desk es simple: la prueba del oído.

"Puede ser muy difícil descubrir música y no sentir que de alguna manera un algoritmo te está entregando algo", dijo Gibson, la artista invitada inaugural. "Lo bueno de Tiny Desk es que cuenta con un equipo de personas a las que les encanta la música y les entusiasma compartir".

EL CAMBIO

Boilen sintió un aumento en la intriga cuando el renombrado artista Tom Jones expresó interés por hacer su Tiny Desk en 2009. Los conciertos siguieron siendo de nicho, pero cinco años después, todo explotó cuando la entonces productora Frannie Kelley logró convocar al popular rapero T-Pain, quien realizó una de las actuaciones más memorables de Tiny Desk al deshacerse de su sonido con auto-tune.

"Fue la primera vez que nos volvimos virales", dijo el productor de la serie, Bobby Carter.

EL DESAFÍO

El punto focal de la serie sigue siendo brindar exposición a artistas emergentes. Pero el público de Tiny Desk también espera ahora a superestrellas. Bono, Taylor Swift, Usher, Adele, BTS, Alicia Keys y otros han pasado por su escritorio.

Durante la pandemia, NPR pasó a escenarios virtuales, rebautizados temporalmente como "Tiny Desk (Home) Concerts". Con las reuniones sociales prohibidas, artistas como C. Tangana y Nicki Nicole se filmaron a sí mismos desde locaciones remotas y el personal de Tiny Desk ayudó con la postproducción.

Boilen cree que la razón principal por la que participan los artistas convencionales es el desafío de actuar con restricciones. Todos los músicos son iguales en Tiny Desk, independientemente de los discos vendidos o los Grammy ganados.

"La gente en la sala escucha esa voz al desnudo", dijo Boilen, quien se jubiló en octubre después de 35 años en NPR. "Creo que por eso le encanta a los artistas, aunque es estresante. Pero también por eso le encanta al público: pueden ver a sus personas favoritas haciendo cosas de una manera que nunca les habían visto hacer".

LOS MÁS EXITOSOS

*Número de visualizaciones en YouTube

-Dua Lipa (2020)

120 millones

-Mac Miller (2018)

112 millones

-Anderson .Paak & The Free Nationals (2016)

104 millones

-Sting y Shaggy (2019)

66 millones

-BTS (2020)

58 millones