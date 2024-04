Disneyland celebra a Star Wars con nuevas atracciones

En noches selectas en Star Wars: Galaxy's Edge, los visitantes gozarán de "Fire of the Rising Moons", una experiencia nocturna que estrena una vista diferente de la exhibición de fuegos artificiales de Disneyland Park, acompañada de música de las películas de Star Wars, del compositor John Williams. "Fire of the Rising Moons" se podrá disfrutar desde múltiples áreas del territorio, incluido el Black Spire Spaceport y el speeder garage.

También Star Tours-The Adventures Continue contará con nuevas aventuras inspiradas en las series de Disney+ "Ahsoka", "Andor" y "The Mandalorian". Los visitantes podrán viajar a Peridea y recibir transmisiones de emergencia de Ahsoka Tano, Cassian Andor y más.

Durante Season of the Force, los visitantes gozarán sus aventuras de Star Wars con ofertas por tiempo limitado como: el regreso de Hyperspace Mountain, la montaña rusa de Space Mountain hasta el 2 de junio; nuevos productos como la colección Star Tours-The Adventures Continue; alimentos y bebidas temáticos y novedades coleccionables; así como un nuevo Magic Shot de Disney PhotoPass Service.

Toma nota

Para obtener más información sobre Season of the Force visita Disney Paks Blog y (DisneylandLatino.com).