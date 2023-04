Destrona 'Calabozos y Dragones' a 'John Wick 4' en taquillas

Nueva York.- Calabozos y Dragones: Honor entre Ladrones, una adaptación del juego de fantasía, fue la película más taquillera de este fin de semana, reemplazando a John Wick 4 en la lista.

La cinta Calabozos y Dragones tuvo un costo de producción de 150 millones de dólares, por lo que aspira a tener buena taquilla en abril para poder iniciar así una nueva franquicia.

El filme estelarizado por Chris Pine debutó a nivel internacional con 33 millones de dólares. Mientras que en taquillas de Estados Unidos y Canadá logró recaudar 38.5 mdd. Con estas cifras, la adaptación del videojuego a la pantalla grande dejó a John Wick 4 en el segundo lugar.

La película protagonizada por Keanu Reeves, que el fin de semana pasado se estrenó con 73.5 millones de dólares, pasó a su segundo lugar con 28.2 millones. Si bien es una disminución considerable, el filme ya ha acumulado 122.8 millones a nivel nacional y, tras recibir otros 35 millones a nivel internacional, lleva 245 millones como cifra global.

Junto con John Wick 4 y Creed III Calabozos y Dragones se suma a los títulos que han superado las expectativas en marzo. Universal Pictures espera continuar la tendencia el próximo fin de semana con The Super Mario Bros. Movie.

Esas películas han ayudado a impulsar la taquilla a un 28.7 por ciento por encima de lo que estaba en esta época del año pasado, según David A. Gross, director de Franchise Entertainment Research. Aun así, la taquilla todavía no está a los niveles que tenía antes de la pandemia, pues está un 28.8 por ciento debajo de lo que estaba entre los años 2017 y 2019.

Calabozos y Dragones tuvo escasa competencia este fin de semana. His Only Son debutó con 5.3 millones de dólares, mientras que A Thousand and One debutó con 1.8 millones en 926 cines para Focus Features.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore son las siguientes:

1.Calabozos y Dragones: Honor entre Ladrones - $38.5 millones de dólares.

2. John Wick 4 - $28.2 mdd.

3. Scream VI - $5.3 mdd.

4. His Only Son - $5.3 mdd.

5. Creed III - $5 mdd.

6. ¡Shazam! La Furia de los Dioses - $4.7 mdd.

7. A Thousand and One - $1.8 mdd.

8. 65 - $1.6 mdd.

9. Ant-Man and the Wasp: Quantumania - $1.2 mdd.

10. Jesus Revolution - $1 mdd.