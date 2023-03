Fallece el actor Lance Reddick a los 60 años

Lance Reddick , famoso por su trabajo en The Wire de HBO y la franquicia de películas John Wick, murió, según reportes de TMZ.

"El cuerpo de Lance fue descubierto en su casa de Studio City el viernes por la mañana alrededor de las 9:30 a.m. La causa de muerte actualmente no está clara, pero nuestras fuentes policiales dicen que parece ser natural.

"Lance había estado haciendo una gira de prensa para la cuarta entrega de la franquicia John Wick (interpreta a Caronte en la película) y tenía una aparición especial programada para la próxima semana en el programa de Kelly Clarkson", informó el medio.

La última publicación en redes sociales de Lance fue el miércoles pasado, posando casa con sus perros en lugar de asistir al estreno de Wick 4 en la ciudad de Nueva York.

El actor nacido en Baltimore tenía una licenciatura en música de la Universidad de Rochester, destacó en varios programas de televisión populares como Fringe, Bosch, Lost.

Lance también actuó en la pantalla grande en Angel Has Fallen y Godzilla Vs. Kong y dejó proyectos en proceso como Percy Jackson and the Olympians, donde interpreta al dios griego Zeus.