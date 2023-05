Cancela Enrique Iglesias show en México por neumonía

Ciudad de México.- Enrique Iglesias comunicó que tiene neumonía, razón que le impedirá acuar en México como parte del Festival Tecate Emblema, este sábado 13 de mayo.

"Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión.

"Estoy francamente triste por lo que sifgnifica la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a mis fans", dio a conocer el cantante en una de sus historias de Instagram.

El español sería el estelar de la jornada sabatina del festival, para el que anticipaba sorpresas, como canciones nuevas.

"Estoy muy emocionado y también nervioso de volver a ver al público en México. Aquí es donde empezó todo, donde me siento más contento es en el escenario, y me encanta poder interactuar con el público, especialmente el mexicano.

"Siempre me han tratado como uno de ellos y eso es algo que valoro mucho y me motiva a trabajar duro para darles un excelente show y que la pasen muy bien", anticipó el intérprete de "I Like It" y "Bailando".

El festival continuará en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel que incluye figuras como The Chainsmokers, Belinda, OneRepublic y Mel C.