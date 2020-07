Da pelea en Hollywood

Al actor, productor, cantante y empresario chihuahuense Omar Chaparro no lo detiene ni la pandemia y da un knockout a la cuarentena para subirse al ring y mostrar su talento como actor y productor de su nueva película LatinX “7th & Union”.

La cinta comenzará a rodar este lunes 6 de julio 2020 en Los Ángeles California, es una película independiente. La trama escrita por Óscar Torres (No Se Aceptan Devoluciones) y dirigida por Anthony Nardolillo (Shine) narrará la vida de un ex peleador migrante, quien tras un accidente tiene que retirarse del box para no poner su vida en riesgo; todo se complica cuando se ve obligado a regresar a los cuadriláteros.

“Estoy muy contento, porque somos de las primeras películas que se rodaran acá en Los Ángeles, California, porque estaba todo parado por el coronavirus, pero como es una película independiente, por decirlo así de bajo presupuesto, esta filme también lo estoy produciendo y estoy feliz de la vida, porque siempre quise hacer la vida de un boxeador y me llegó este guion que me encanto; es la vida de un inmigrante que se retiró del boxeo en México por un golpe que recibió que ya no podía boxear y se fue a Estados Unidos para sacar adelante a su familia pero obviamente no le fue nada fácil y la necesidad lo vuelve acercar al boxeo, es una película en ingles en algunas partes hablo en español”, comentó entusiasmado en entrevista para El Diario.

El sindicato Sag-Aftra aprobó el rodaje del filme llevando los protocolos de seguridad covid-19 en el que el actor chihuahuense y la actriz estadounidense de ascendencia mexicana y libanesa Edy Ganem serán los protagonistas.

“Me hice la prueba de covid, este jueves 2 de julio junto con todo el equipo, vamos a trabajar con todos los lineamientos que nos pone la ciudad de Los Ángeles, con todo lo que se requiera para sacar adelante esta película”, aseveró.

La preparación

El protagonista de ‘Como caído del Cielo’, ha llevado una ardua preparación desde hace tres meses, en la red social de Instagram del artista estuvo subiendo videos de su entrenamiento, además comentó que este proyecto lo recibió días antes que se dieran las restricciones de tránsito en Los Ángeles, donde actualmente reside.

“Todo esto llego antes de que empezara la pandemia y no sabía cuánto tiempo íbamos a durar encerrados y se me pospusieron otros proyectos que tenía, entonces esto me llego como un bálsamo de esperanza, porque aunque no sabía cuando íbamos a filmarla, yo sabía que lo peor que me podía pasar era entrenar box todos los días y ponerme en forma, siempre he sido amante del box y así lo hice entrene dos horas diarias junto a mi coach el ex campeón mundial Ricky Quiles, a puerta cerrada eso me mantuvo menos ansioso, me ayudó a tener una motivación en estos días de incertidumbre que era esta película y sin saber la fecha de grabación, yo seguía entrenando tenía un objetivo y eso me mantuvo motivado y enfocado”, explicó.

Lo más difícil

Aunque admite que lo más difícil fue seguir la dieta para perder peso igual desaprender un poco el karate, porque entrenó y el box es una disciplina distinta.

Aunque ya había entrenado box, tuve que aprender a parecer un boxeador profesional, entonces le he echado muchas ganas y por eso me han visto en las redes con las manos un poquito lastimadas y mis ojos morados, pero estoy muy contento con los resultados”, narró.

“Todo mundo en la pandemia come por ansiedad, ve la tele con palomitas a un lado y además a mi esposa le salió el súper poder de cocinera haciendo empanadas y pasteles entonces me desesperaba no poder bajar de peso, fue la parte más compleja y como a los dos meses empecé a ver resultados, cambie mi dieta y ahorita ya gracias a Dios, estamos listos para este lunes, pero las escenas de la pelea se grabaran en tres semanas, así que aún me quedan estos días para seguir entrenando, siguiendo mi dieta y además filmando”, dijo.

La cinta aún fecha de estreno pero a Omar no le preocupa y afirma que será en cines o en alguna plataforma digital.

“Esta película se estrenará cuando tenga que estrenarse, aún no sabemos qué va a pasar en estos momentos de pandemia, no sabemos si va a ir a cines o si la vamos a vender alguna plataforma como Netflix, normalmente se tarda un año después de grabarla, en la edición así que no sabemos que día saldrá a la luz”, explicó.

Toda una estrella de Hollywood

Omar ha forjado una carrera dentro de la actuación que lo ha llevado a las grandes ligas, dándose a conocer internacionalmente y posicionándose como una de las grandes figuras del séptimo arte por su versatilidad multifacética.

“Sigo haciendo mi luchita, terminando este filme tengo otro proyecto en Estados Unidos que no puedo contar nada, luego me voy a México a grabar la segunda temporada de “Quien es la máscara” y luego seguiré con otro proyecto acá por Los Ángeles que también produciré que se llama “The Wing Walker”, tiene un año posponiéndose esta película y ahora por la pandemia de nueva cuenta se pospuso pero es un proyecto más grande que me tiene muy emocionado, y es acerca de la vida de un inmigrante y un desafío que tiene muy grande con su hija, estoy muy contento siempre estoy buscando historias, estos proyectos me tienen muy entusiasmado. Lo interesante de esto es que ninguna de las dos películas son comedias, al contrario son dramas y eso me ayuda a seguirme preparando y desafiándome como actor”, aseveró.