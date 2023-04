Da Jonás Cuarón giro familiar a su versión del 'Chupacabras'

Ciudad de México.- Inspirado por criaturas míticas de cintas como E.T., El Extraterrestre (1982) y Gremlins (1984), pero sin sentirse tan identificado por el mundo donde se desenvuelven, Jonás Cuarón decidió llevar a la pantalla su propia criatura fantástica, incluyendo todos los elementos mexicanos que recuerda de su niñez en los 90.

El director de 42 años inició Chupa, su más reciente película, disponible desde este viernes en Netflix, como un proyecto familiar con la finalidad de sumergir a sus hijos en las aventuras de un ser fantástico como "El Chupacabras".

PUBLICIDAD

"(Aquellas películas) Son mundos muy mágicos, pero que yo no reconocía porque lo que estaba plasmado en la pantalla era Estados Unidos y no me sentía identificado. Para mí era muy importante hacer una película que plasmara una realidad en la que yo crecí.

"Yo era un niño cuando las noticias del 'Chupacabras' empezaron en México y recuerdo mucho la emoción de saber que había una criatura mágica afuera de mi casa", contó el cineasta.

La historia sigue la vida de Alex (Evan Whitten), un niño que viaja desde la ciudad de Kansas a México para reunirse con su abuelo Chava (Demian Bichir), un antiguo campeón de lucha libre.

"Conocí a Jonás cuando tenía cinco años y fue emocionante verlo crecer y convertirse en este fantástico director. Esta película me reconecta con mi niño interior porque yo crecí amando las luchas, yo iba a las luchas con mi hermano Odiseo, yo quería ser luchador, diseñaba mis máscaras y todo, por eso este es un proyecto muy importante para mí", señaló Bichir.

Aunque Alex se muestra pesimista ante su viaje, todo cambia cuando conoce a una criatura que va a tener que proteger y junto a sus primos Memo (Nickolas Verdugo) y Luna (Ashley Ciarra), con quienes vivirá aventuras inesperadas.

"Escuché la leyenda por primera vez de mis abuelos, nunca me asustó, pero tampoco nunca pensé que fuera una criatura tan linda que quisiera tener como mascota, hasta que esta película me hizo sentir eso", dijo Whitten.

Chupa le da la vuelta a la leyenda del temido "Chupacabras", buscando convertirla en una historia de amistad, lecciones y sobre todo de unidad familiar y reconexión con las raíces mexicanas.

"Poder meter tantos elementos de mi niñez en México en los 90 fue muy padre porque la música era increíble y es una cinta muy familiar. Es una película que hice para mis hijos y me emociona ver cómo ellos y otros niños logran conectar con la criatura", agregó el realizador.

El filme es producido por Chris Columbus, director y productor de varias películas de Harry Potter, incluida la que dirigió Alfonso Cuarón, padre de Jonás. Christian Slater y Julio Cesar Cedillo complementan el elenco.