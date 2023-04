Abrirá filme de Depp 'Jeanne du Barry' el Festival de Cannes

CDMX.- El drama histórico Jeanne du Barry dirigido por Maïwenn y protagonizado por Johnny Depp ha programado su estreno mundial el próximo 16 de mayo en el Festival de Cine de Cannes en su noche de apertura.

Este filme es el regreso de Depp a la actuación luego de tres años de pausa debido al pleito legal con su ex esposa Amber Heard que culminó en un juicio por difamación ganado por él en diciembre.

Jeanne du Barry retrata la historia de la relación del rey francés Luis XV (Johnny Depp) y su amante, Jeanne du Barry (Maïwenn), quien nació como hija ilegítima de una costurera, pero utilizó su inteligencia y su belleza para poder ascender a la alta sociedad de París del siglo 18, generando un escándalo dentro de la corte.

Luis XV, apodado "el amado", finalmente murió como un rey impopular después de ser acusado de corrupción. Reinó durante 59 años, el reinado más largo de la historia de Francia después del de Luis XIV.

Este es el sexto largometraje de Maïwenn quien estuvo previamente en Cannes en 2011 con Polisse, que ganó el Premio del Jurado, y en 2015 con My King. La producción estuvo a cargo de Why Not Productions de Pascal Caucheteux y Gregoire Sorlat, con sede en París, y Goodfellas se encargó de las ventas mundiales.

El 13 de abril se dará a conocer la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes, hasta ahora ya se ha confirmado la proyección de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese e Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney.