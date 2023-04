Condenan a cadena perpetua a los asesinos de XXXTentacion

Ciudad de México.— A cuatro años del asesinato del rapero Jahseh Dwayne Onfroy, mejor conocido como XXXTentacion, los agresores fueron condenados a cadena perpetua en Florida.

Michael Boatwright, Trayvon Newsome y Dedrick Williams fueron declarados culpables de dispararle al intérprete de "Look At Me!" afuera de una tienda al robarle una bolsa Louis Vuitton que contenía más de 50 mil dólares.

La policía logró encontrarlos gracias a las cámaras de seguridad de una tienda de motocicletas que captó todo el delito, desde su llegada a la tienda hasta su muerte.

Un informe de Florida comenta que hay otro implicado en el caso, Robbert Allen, que se declaró culpable de asesinato en segundo grado, aún no ha sido sentenciado.

Famosos como Billie Eilish, Kanye West, Juicy J y J Cole condenaron los hechos, pues en ese momento XXXTentacion tenía solo 20 años.

Hasta el momento la familia del rapero no se ha pronunciado al respecto.