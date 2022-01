Comparte DiCaprio 12 acciones para combatir la crisis climática

Ciudad de México— Leonardo DiCaprio dedicó su primera publicación del 2022 a compartir 12 acciones para combatir la crisis climática, tras el estreno de "No Miren Arriba", película en la que interpreta a un científico que alerta sobre un asteroide que impactará en la Tierra.

La cinta se asoció con Count Us In para crear Don't Look Up Climate Platform, un sitio web que concentra acciones sencillas destinadas a hacer frente a la crisis climática, pues el equipo detrás de la obra considera que representa una amenaza similar al asteroide ficticio.

"Si vamos a combatir la crisis climática, debemos afrontar las duras verdades científicas y tomar acción", publicó DiCaprio en Twitter al compartir la plataforma con los siguientes consejos.

1. Habla con tus amigos. Conversa sobre la crisis climática con personas cercanas para motivarlas a que tomen acción climática.

2. Díselo a los políticos. Urge a líderes locales, nacionales y/o internacionales a que se esfuercen en acelerar los cambios necesarios para afrontar la crisis climática.

3. Elige energía limpia. Opta por proveedores de energía renovable para ayudar a eliminar gradualmente las emisiones derivadas de los combustibles fósiles.

4. Inspira cambios en tu trabajo. Promueve que tu organización realice cambios, como establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

5. Come más verduras. Reemplaza el consumo de carne y lácteos con alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas, cereales y legumbres. Así se reducen las emisiones de GEI.

6. Reduce el desperdicio de alimentos. Planifica tus comidas con anticipación para comprar sólo lo que necesitas. Asegúrate de consumir todo lo que adquieres o de donarlo en caso de que sobre.

7. Muévete de forma más sostenible. Usa una bicicleta o el transporte público para desplazarte. Intenta compartir viajes cortos en auto con conocidos y si vas a comprar uno, considera que sea eléctrico o híbrido.

8. Cuida tu salud mental. Únete a grupos para tomar acción climática junto a otras personas y habla con más gente sobre tu preocupación respecto a la crisis climática.

9. Usa energía solar. Aprovecha la energía del Sol para generar electricidad al instalar paneles solares o para calentar el agua mediante un calentador solar.

10. Elige bien dónde inviertes. Envía el mensaje a los mercados de que la gente quiere inversiones responsables con el medio ambiente al optar por fondos y proveedores que inviertan en proyectos positivos para el planeta.

11. Ahorra con luces de LED. Cambia las bombillas por lámparas de LED, que consumen hasta 90 por ciento menos energía para generar la misma cantidad de luz.

12. Aísla tu casa. Mejora el aislamiento térmico de tu hogar para evitar gastar mucha energía en calefacción y refrigeración. Así tendrás más calor en invierno y más frío en verano.

Las acciones fueron delineadas en colaboración con expertos de ENGIE Impact y de acuerdo a la investigación científica publicada por Project Drawdown, indica el sitio web.