Las 10 mejores películas de 2023 según NYT

Ciudad de México.- Algunas eran de recién llegados, incluido A.V. Rockwell, y otra del siempre fresco Martin Scorsese. Ha oído hablar de algunos o los conocerá, mientras que otros apenas causaron repercusión. Algunas fueron realizadas por estudios independientes como A24 y la diminuta KimStim; otras procedían de empresas de tecnología y otras de lo que ahora se suelen llamar estudios viejos, un término vagamente elogioso que sugiere influencia pero también obsolescencia.

Las películas aparentemente han estado a las puertas de la muerte al menos desde el cambio hacia el sonido, lo que no quiere decir que se subestimen los problemas comerciales de la industria. Cuando comenzó el año, ésta todavía se estaba recuperando de los cierres y desaceleraciones forzados por la pandemia. Sin embargo, algunos analistas de Wall Street se mostraron optimistas respecto de asistir al cine.

Cuando el invierno dio paso a la primavera y el verano, varias de mis películas favoritas se estrenaron en cines y vi varias otras en Cannes, donde nuevamente me sentí animada. Al mismo tiempo, el ruido de noticias preocupantes de la industria continuó cuando el gremio de escritores se declaró en huelga el 2 de mayo y varios éxitos de taquilla de apuesta segura no lograron atraer al público a los cines. Indiana Jones y el Dial del Destino estaba "maldita", decía un titular; Misión: Imposible 7 "no cumple con las expectativas", decía otro.

El sindicato de actores se declaró en huelga el 14 de julio. Dos días después, Barry Diller, quien alguna vez dirigió Paramount, advirtió que las huelgas podrían llevar al "colapso absoluto" de la industria. Cinco días después se estrenaron Barbie y Oppenheimer.

Ese fenómeno llamado "Barbenheimer" impulsó la taquilla, terminaron las huelgas y aquí estamos. Este año nos recordó algunas cosas que sabíamos desde hace tiempo, incluido que las directoras pueden hacer cualquier tipo de película, desde producciones de escala íntima hasta producciones descomunales que se convierten en éxitos monstruosos.

También nos recordó que una audiencia masiva saldrá feliz de casa para ver películas sin superhéroes. Y, en ocasiones, que el público no aparecerá en los cines en películas con ellos, lo que quedó evidente después de decepciones tanto de los estudios DC como de Marvel, como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Shazam: Furia de los Dioses, The Flash, Blue Beetle y The Marvels, que fracasaron en los cines.

Otras palabras que aparecieron regularmente en las noticias este año fueron "fatiga de superhéroes", lo algo que no debería haber sorprendido a nadie. El viejo Hollywood abrazó las películas de género, pero también apostó por la variedad, produciendo musicales, westerns, dramas, comedias, epopeyas históricas, cuentos de detectives y gánsteres e híbridos de géneros. Algunos eran intercambiables; otros tenían historias nuevas, estilos visuales distintivos y florituras de autor. Ahora, sin embargo, los grandes estudios se dedican principalmente al negocio de franquicias y series de acción y aventuras; confían en la similitud, no en la variedad.

Las ganancias masivas tanto de Barbie como de Oppenheimer se ha atribuido a todo, desde llegar en el momento oportuno hasta la originalidad, su capacidad para crear memes y el miedo e la gente a perdérselas. Cualesquiera que sean las razones de su éxito (el talento también jugó un papel importante), demostraron que los analistas de Wall Street optimistas sobre ir al cine tenían razón.

Eso es lo que más nos recordó este año, y lo que yo recuerdo cada semana: ¡las películas pueden ser geniales! Pueden abrazar el género, jugar con él, trascenderlo. Sus historias y sus relatos pueden ser diversos, su calidad emocionante y su arte transportador. El cine es mucho más que la industria, sus crisis y convulsiones.

Películas favoritas del año

1. Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese

2. Oppenheimer, de Christopher Nolan

3. Menus-Plaisirs - Les Troisgros, de Frederick Wiseman

4. Occupied City, de Steve McQueen

5. A Thousand and One, de A.V. Rockwell

6. Asteroid City, de Wes Anderson

7. Secretos de un Escándalo (May December), de Todd Haynes

8. Showing Up, de Kelly Reichardt

9. Orlando: My Political Biography, de Paul B. Preciado

10. Stonewalling, de Huang Ji and Ryuji Otsuka