Cancela Green Day show en Rusia por invasión a Ucrania

Ciudad de México— Green Day canceló un concierto que tenía programado para el próximo 29 de mayo en el estadio Spartak de Moscú debido a la invasión rusa en Ucrania, anunció el icónico grupo de punk rock este domingo.

"Con gran pesar, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo en Moscú en el Spartak Stadium", dijo la banda en un comunicado.

"Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro. Hay que mantenerse a salvo."

Y si bien docenas de actos occidentales tienen espectáculos programados en Rusia e incluso en Ucrania en los próximos meses, parece poco probable que la mayoría se lleve a cabo, aunque Green Day es solo el segundo en cancelar; el viernes, el acto pop AJR canceló su concierto en Moscú programado para octubre.

Según varios sitios de espectáculos, solo en Moscú hay shows programados de artistas como Saint Jhn, Tricky, Disclosure y Bring Me the Horizon, para marzo y abril, mientras que Khalid, Yungblud, Girl in Red, Judas Priest, Denzel Curry y OneRepublic tienen planeado actuar en mayo.

De ahí, la temporada de conciertos se extiende hasta verano, incluso con varios festivales musicales como los Park Live (con The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance e Iggy Pop), además de espectáculos individuales de Iron Maiden, Deep Purple, Imagine Dragons, Bjork y Eric Clapton y muchos otros.

Varios medios internacionales especulan que muchos más actos cancelarán conciertos en los próximos días.