Fallece Sally Kellerman, actriz de 'MASH' nominada al Oscar

Los Ángeles.- Sally Kellerman, la actriz nominada a un Oscar que interpretó a Margaret “Hot Lips” Houlihan en la película de 1970 “MASH” ("M.A.S.H.") de Robert Altman, falleció el jueves.

Kellerman murió de insuficiencia cardíaca en su casa en el área de Woodland Hills en Los Ángeles, dijo su manager y publicista, Alan Eichler. Tenía 84 años.

Kellerman tuvo una carrera de más de seis décadas en el cine y la televisión. Interpretó a una profesora universitaria de la que se enamora el estudiante interpretado por Rodney Dangerfield en la comedia de 1986 “Back to School” ("De vuelta al colegio"). Y apareció en múltiples películas de Altman, entre ellas “Brewster McCloud” ("El volar es para los pájaros") de 1970, “The Player” ("Las reglas del juego") de 1992 y “Ready to Wear” (" Pret-a-porter", o “Caprichos de la moda”) de 1994.

Pero su papel más memorable fue el de la mayor Houlihan, una enfermera del ejército estricta que es víctima de las bromas pesadas de un grupo de médicos revoltosos durante la Guerra de Corea en la comedia militar “MASH”.

En la escena clave de la película, y en su momento cumbre de misoginia, se abre una tienda de campaña donde Houlihan se está duchando y ella queda expuesta ante un grupo de hombres que la vitorean.

“¡Esto no es un hospital, es un manicomio!”, le grita al comandante de la base.

Mantiene un tórrido romance con el igualmente tenso mayor Frank Burns, interpretado por Robert Duvall, al que suplica que le bese sus “labios calientes” en un momento transmitido en secreto por los altavoces del campamento que le valió el apodo de “Hot Lips”.

Kellerman dijo que Altman sacó lo mejor de ella.

“Fue una experiencia muy liberadora y positiva”, le dijo a Dick Cavett en una entrevista televisiva en 1970. “Por primera vez en mi vida me arriesgué, no me puse rígida ni me preocupé por nada”.

La película fue nominada a cinco Premios de la Academia, y su candidatura a mejor actriz de reparto fue la única para el elenco, pese a que incluía a Duvall, Donald Sutherland y Elliot Gould.

La cinta fue adaptada a una serie televisiva que duró 11 temporadas, con Loretta Swit en el papel de Kellerman.

Sally Clare Kellerman nació en 1937 en Long Beach, California. Hija de una profesora de piano y un ejecutivo petrolero, se mudó a Los Ángeles cuando era niña y asistió a la Hollywood High School.

Su interés inicial fue el canto de jazz, y a los 18 años firmó un contrato con Verve Records. Optó por dedicarse a la actuación y apenas en 1972 lanzó el álbum “Roll With the Feeling”. La música fue su carrera secundaria y a veces cantó en papeles actorales. Su último disco fue “Sally”, de 2007.

Kellerman tomó una clase de actuación en Los Angeles City College y apareció en una producción teatral de “Look Back in Anger” ("Recordando con ira") con su compañero de clase Jack Nicholson y otras varias futuras estrellas.

Trabajó principalmente en televisión al principio de su carrera, con un papel protagónico en “Cheyenne” de 1962 y apariciones especiales en “The Twilight Zone” ("La dimensión desconocida"), “The Outer Limits” ("Rumbo a lo desconocido"), “The Alfred Hitchcock Hour” ("La hora de Alfred Hitchcock") y “Bonanza”.

Su aparición en el piloto original de “Star Trek” como la doctora Elizabeth Dehner le mereció un estatus de culto entre los fanáticos.

En los años posteriores a “MASH”, trabajó principalmente en cine, en películas que incluyen “Last of the Red Hot Lovers” ("El último donjuán") de 1972 y “Rafferty and the Gold Dust Twins” de 1975, ambas con Alan Arkin; “Slither” ("Los cobardes viven bien") de 1973, con James Caan; “A Little Romance” ("Un pequeño romance") de 1979, con Laurence Olivier, y “Foxes” ("Chicas último modelo") de 1980, con Jodie Foster.

Trabajó hasta sus últimos años, con varias actuaciones televisivas aclamadas.

Protagonizó la serie de comedia “Decker” con Tim Heidecker e interpretó a la madre del comediante Mark Maron en su serie “Maron”.

“Sally Kellerman era una persona radiante, hermosa, divertida y genial con quien trabajar”, dijo Maron en Twitter el jueves. “Mi verdadera mamá estaba muy halagada y un poco celosa. Estoy triste de que se haya ido”.

En 2014, fue nominada a un premio Emmy por su papel recurrente en “The Young and the Restless”.

Kellerman estuvo casada con el productor de televisión Rick Edelstein de 1970 a 1972 y con el productor de cine Jonathan D. Krane de 1980 hasta la muerte de él, en 2016.

Le sobreviven su hijo Jack y su hija Claire.