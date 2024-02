Busca Itatí Cantoral la presidencia de México en la TV

Ciudad de México.- En pleno año electoral, El Señor de los Cielos integra a su novena temporada la historia de Belén San Román, interpretada por Itatí Cantoral, una candidata a la Presidencia de México dispuesta a acabar con el narcotraficante Aurelio Casillas (Rafael Amaya) y su extenso grupo delictivo.

Fuera de la ficción, las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, se enfrentan para ocupar la silla presidencial y hacer historia como la primera mujer en gobernar al País. Por ello, no es coincidencia que en esta ficción haya un nuevo personaje tan poderoso. Sin embargo, el nuevo papel de Itatí dista mucho de la realidad.

"Mi personaje está basado un poco en este movimiento y parteaguas del que habla México. En ese sentido, se crea este personaje, pero no me atrevería decir que es alguna de las dos, porque eso sería muy fuerte", explicó Cantoral, en entrevista.

Para la actriz de 48 años, este es un momento histórico e importante para el País, por lo que a pesar de que su personaje no está basado en personas reales, sí le parece interesante que este tema se implemente en la trama.

"Estamos a punto de presenciar algo así, el que una mujer llegue a la Presidencia y que realmente haya un cambio en este País. Me siento muy orgullosa de que una mujer pueda ser Presidenta de México.

"Nosotros no estamos hablando de la realidad en sí, porque yo hago una candidata que es muy corrupta, pero no estamos hablando de ninguna de las dos candidatas de ahora", sentenció.

Conocida por interpretar a otras villanas inolvidables de la televisión mexicana, como Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio, Cantoral dice que ya buscaba un proyecto que le requiriera ser más mala que nunca.

"Quería regresar a la tele con una gran villana y estoy muy orgullosa de estar en esta serie. Es una mujer que no piensa negociar con el narcotráfico. Es alguien que desde el principio tiene uno de los poderes más importantes, que son los medios de comunicación y después es la candidata a la presidencia de la República, entonces sabe que puede ser muy mala", aseguró.

Aclaró que, aunque está consciente que El Señor de los Cielos tiene un público muy grande, no buscan que la gente los glorifique.

"Este personaje no es para que nadie quiera ser como ella, honestamente. Es una mujer mala, no tiene ningún atributo bueno, no se parece en nada a mi. Es entretenimiento y a la vez, es sanguinaria y divertida", sostuvo.

Más sobre el personaje

El papel que interpretará la actriz, es una continuación del que interpretó hace unos años en la serie El Chema (también creada por el venezolano Luis Zelkowicz).

Pero aquí ya han pasado los años y Blanca Lovato ahora es Belén San Román, actual esposa del dueño de un corporativo de medios que se involucra en la política.