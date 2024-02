Festeja Jamie Lee Curtis 25 años de sobriedad

Ciudad de México.- La actriz Jamie Lee Curtis conmemoró con orgullo un importante hito en su vida: "25 años limpia y sobria".

La ganadora del Óscar, de 65 años, festejó su logro a través de Instagram, al compartir una foto en blanco y negro en la que aparece sosteniendo un anillo de plata con las iniciales de su nombre y las palabras "veinticinco".

"Lo que hay dentro, como cantaba mi viejo amigo Adam, es una sensación de calma, serenidad, propósito y el mayor sentimiento de que no estoy sola".

La estrella de Un Viernes de Locos y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo concluyó su mensaje ofreciendo palabras de ánimo a quienes "luchan contra la adicción y la vergüenza", señalando que hay personas que se preocupan por ellos.

También hizo referencia a su organización benéfica, a través de la que se destinan fondos al Hospital Infantil de Los Ángeles.

Michelle Pfeiffer, John Stamos, Tatum O'Neal y Sheila E., entre otras celebridades, se unieron a su celebración y destacaron su logro.

La actriz de Halloween admitió que fue en los años 90 cuando empezó con este problema de adicción, después de que le recetaron opiáceos por primera vez en 1989, a causa de una cirugía plástica menor.

La dependencia a la droga incluso la llevó a robar analgésicos a sus familiares y amigos, como su hermana Kelly, quien se enteró de su situación y la impulsó para que pidiera ayuda.

Su primera reunión para enfrentar su adicción fue en febrero de 1999 y le confesó su caso a su esposo, el actor y director Christopher Guest, con quien comparte dos hijos: Annie, de 31 años, y Thomas, de 22.

En una entrevista en el programa Morning Joe reveló que algunos de sus peores momentos, nadie se enteró por lo que pasaba.

"Soy afortunada. No tomé decisiones terribles drogada o bajo la influencia que luego, por el resto de mi vida, lamenté", dijo Curtis en ese momento.

"Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentas, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y yo tengo la increíble suerte de que ese no fuera mi camino".