Niega Panini trato con narcotraficantes

Monterrey, México.- Un nuevo escándalo envuelve a Karla Panini y a su esposo Américo Garza, por el que anunciaron que tomarán acciones legales en contra de Anabel Hernández, quien asegura en su libro "Las Señoras del Narco" que la comediante se presentó con Las Lavanderas en eventos del desaparecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Además, en el libro la periodista afirma que Garza supuestamente se quedó con dinero que el capo le dio a Karla Luna.

"Se presenta esta situación con esta pseudo periodista, amarillista, sensacionalista, que nos involucra a mi esposo y a mí en un libro donde menciona un capítulo completo titulado 'Las Lavanderas', que consta de unas 20 páginas, a lo que concierne a mi esposo y a mí, nos menciona en dos o tres párrafos que son totalmente una mentira", afirmó Panini ayer en rueda de prensa.

"Vamos a seguir desmintiendo a esta mujer. No entiendo por qué nos involucra en este libro, no entiendo por qué titula todo un capítulo 'Las Lavanderas', porque sabe que el nombre de Lavanderas vende por todo este escándalo mediático".

La pareja aseguró que ya no están dispuestos a quedarse callados, al contrario, están listos para revelar su verdad acerca de cómo inició su relación cuando Panini y Luna todavía eran amigas, y esta última aún estaba casada con Garza.

Horas antes de su encuentro con la prensa, contaron, Hernández le envió un mensaje de texto a Panini en donde le pidió leer bien su libro y después hacer un juicio.

"Aclara que la que tuvo una relación sentimental o sexual con esa persona (Beltrán Leyva) fue Karla Luna", dijo Garza, "pero también dio a entender (la periodista) que no habló de mi esposa ni de mí, pero sí habla de nosotros, son pocas las cosas que dice y lo que dice es falso".

Panini instó a que Hernández muestre pruebas de que ella conoció al capo como lo afirma en "Las Mujeres del Narco".

"Yo no la invité a tomar un café señora Anabel, la invité a que me diera la cara, que me enseñe las pruebas de lo que usted está diciendo. No sé por qué se siente tan poderosa, yo no le tengo ningún temor, así sea del mismísimo Presidente yo me voy a defender cuando haya una calumnia o difamación hacia mi esposo o hacia mi familia, yo me voy a defender de quien sea", expresó Panini.

El caso ya está en manos de abogados, aunque todavía no definen qué tipo de denuncia será: penal, civil o administrativa, pero es un hecho que demandarán, añadió Garza.

Este nuevo escándalo en sus vidas, dijo la pareja, los hizo tomar la decisión de nunca más quedarse callados ante difamaciones. Señalaron que se preparan para contar toda su verdad, aunque no saben cómo lo harán ni a través de qué medio.

"Esto para nosotros es un parteaguas de lo que debimos haber hecho hace muchos años y que, precisamente por cuidar una imagen, no lo hicimos. Ahora estamos en esta situación tan triste y desagradable, hay un daño moral hacia mi persona, a mi esposo, a mis hijos, hacia mi familia, y esto no lo voy a permitir, no me voy a quedar callada y es algo que voy a enfrentar", reiteró Panini.

La gente en redes sociales se ha ido contra la pareja por mencionar a Luna, pero Panini y Garza insistieron en que ya no serán crucificados por culpa de terceros.

"Ahorita me dicen 'qué mal que hablas de una persona que ya no está', entonces, para no estar mal ahí, ¿debo de estar mal en no defender a mi familia y a mi esposa? ¿que a mi esposa la crucifiquen en algo que es falso, como fue falso todo lo que ella (Luna) dijo en su versión?", afirmó Garza.

"Hubo muchas cosas por las que nos callamos y que vamos a decir cuando contemos nuestra versión, apenas vamos a ver el medio o cómo vamos a decirlo, pero vamos a decir la verdad, todo lo que pasó".

"Así tengamos que hablar hasta negativo de nosotros mismos", intervino Panini, "porque queremos que la gente vea que estamos hablando absolutamente la verdad".