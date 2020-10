Aparece chihuahuense con Jimmy Fallon

Nada es imposible. Ni siquiera participar en uno de los programas nocturnos más populares de todo Estados Unidos en tiempos de pandemia. Julio Ortega, nacido en Ciudad Juárez, criado en Chihuahua y con residencia en El Paso, Texas, lo logró.

Gracias a su carisma y espontaneidad, el músico, contador de profesión y fanático declarado de Jimmy Fallon, se hizo de un lugar en el segmento Freestylin' with The Roots del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC.

En entrevista con El Diario, el joven de 28 años cuenta que se ganó en lugar en la transmisión del lunes 26 de octubre debido a una publicación que vio en Facebook de The Tonight Show.

“Todo empezó el viernes (23 de octubre). Soy básicamente un fan del programa y, en la misma publicación de Facebook, decía que estaban buscando gente que quisiera aparecer en el segmento Freestylin' with The Roots. Yo ya conocía el segmento, ya sabía como funcionaba y apliqué”, dice animado.

Explica que el mismo viernes el agente de casting de Jimmy Fallon le confirmó su participación y que hizo unas pruebas de conexión. Además, comenta que también tuvo que contestar unas preguntas como parte de su preparación para su aparición en el programa. “Contestaba puras tonterías, como soy yo”, recuerda entre risas.

Ya el lunes, después de dos pruebas de conexión de Internet con los directores de información tecnológica del programa, hizo su tan esperada participación y habló por videollamada con su ídolo.

“A las cuatro de la tarde de aquí, seis de Nueva York, ya estaba hablando con Jimmy”, plática y admite que, como se ve en el video, se puso un tanto nervioso y, desafortunadamente, tuvo un pequeño problema de conexión que lo frustró un poco.

Como parte del segmento, en el que la legendaria banda The Roots improvisa una canción, Jimmy Fallon le hizo dos preguntas a Julio: “¿Has obtenido alguna nueva habilidad en cuarentena?” y “Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿Qué te gustaría aprender a hacer?”.

Después, con las hilarantes respuestas que dio Ortega durante el segmento en vivo, el anfitrión le pidió a la banda que improvisara una canción al estilo de Bruce Springsteen y The Roots creó una canción con el ritmo de ‘Dancing In The Dark’.

“Me encantó. A mi me gusta mucho Bruce Springsteen. Y esa canción no manches, bien, bien chida como conectaron las respuestas que yo di (…) No esperaba menos de The Roots, una banda legendaria con una química impresionante”, asegura.

Julio Ortega agrega que toda esta experiencia fue increíble. Más porque precisamente hace un año, en el verano de 2019, comenzó su propia compañía de entretenimiento y noticias llamada All In El Paso, de la que se desprende el programa The Night Shift.

“Yo empecé un Late Night aquí en El Paso, funde una compañía que se llama All In El Paso, y empecé el Late Night aquí en El Paso y yo soy el anfitrión (…) Soy un fanático del Late Night. Jimmy Fallon es una de las razones por las que empecé a hacer este tipo de cosas”, concluye.

Julio Ortega en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Participó en vivo el lunes 26 de octubre

Segmento Freestylin’ with The Roots

Minuto en el que aparece Julio Ortega: 4:19

Video disponible en la página oficial de YouTube de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: www.youtube.com/watch?v=yXqz4chvbZ4