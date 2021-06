Acepta Kim Kardashian que el gran éxito de KUWTK pudo deberse a su video sexual

Tomada de internet

Kim Kardashian puede negarse a ser definida por su pasado, pero sabe que es imposible huir de él.

La estrella de E! no dejó nada sobre la mesa cuando Andy Cohen abordó el tema de su video sexual de 2002 con su entonces novio Ray J durante la primera parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians el 17 de junio.

"¿Crees que el programa habría tenido un gran éxito inicial sin la publicidad que rodeaba el video sexual?" preguntó Andy, a lo que Kim respondió, "Mirando hacia atrás, probablemente no", informó el portal E Online.

La cinta pornográfica se filtró meses antes del estreno de KUWTK en 2007, y Kim acordó abordar sin rodeos la controversia en el primer episodio de la serie. Esa decisión, dijo Kim, sentó las bases para una filosofía que continúa siguiendo.

"Creo que todo pasa por una razón y realmente trato de vivir así", describió la magnate. "Cada vez que hay un escándalo loco que parece que no puedes respirar y cómo vas a superar esto, siempre es una lección. Incluso si es una lección privada, o incluso si es algo que no sabíamos que teníamos que vivir".

La idea de algún día tener que explicar el video sexual a sus hijos pequeños ha pasado "absolutamente" por su mente, reveló Kim, pero no es una conversación para la que no esté preparada.

"No he tenido que hacerlo todavía", explicó, "y afortunadamente creo que han pasado tantos años y han sucedido tantas cosas positivas que realmente borra eso".

Aún así, la madre de tres comparó el video sexual con "algo que se sostenía sobre mi cabeza".

"Eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida", admitió, y luego agregó, "Trato de no arrepentirme, pero probablemente sea lo único que desearía que no existiera y si pudiera borrar cualquiera de las cosas estúpidas que he hecho en la vida probablemente sea eso. Es más por ser madre que por cualquier otra cosa".

Kim y Scott Disick han discutido previamente que se sienten reacios a exponer a sus hijos al reality de E!

"Realmente no quiero explicar quién es [su ex marido] Kris Humphries", le explicó a Scott, quien luego le dijo, "Pero esa es tu vida, ese es tu pasado, y en algún momento van a estar interesados en verlo todo. Ellos lo van a hacer sin nosotros o con nosotros".

Como lo ve Kim, "Prefiero hacerlo con [ellos]. Preferiría ser ese padre, pero no estoy lista para que los niños lo vean todavía".