A revivir el pasado

TOMA NOTA…

Imágenes de la Región Paso del Norte

Días 24 y 25 de noviembre

Sedes día 24:

Universidad Pedagógica Nacional

Hotel María Bonita

Sedes día 25:

Centro de Investigación en Creatividad, Innovación y Competitividad A.C

Museo Galería Laberinto del Quinto Sol

Es hora de revivir el pasado de Ciudad Juárez a través del Encuentro Internacional ‘Imágenes de la Región Paso del Norte’, organizado por la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia y el cual tiene como propósito explorar la gloriosa historia de esta región a través de medios audiovisuales.

Leticia Solares, miembro de la mesa directiva Sociedad Paso del Norte, menciona que se trata de un evento que enriquecerá a la comunidad. “Es nuestro interés que toda la

comunidad conozca la historia de Paso del Norte para conocer las cosas que nos hacen importantes a los ojos del país, del mundo y de la historia por todo lo que hemos vivido aquí”, expresó.

La Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia es una organización sin fines de lucro formada en 2010 para promover la cultura de la historia de Ciudad Juárez para así crear en la comunidad un sentido de pertenencia y fomentar el orgullo juarense. “La intención de la sociedad se enfoca en trabajar por la cultura de la historia. Que la gente se interese en la historia local con el fin de crear arraigo, orgullo, identidad”, mencionó Solares.

Sobre el Encuentro

Este encuentro se ha realizado durante varios años con el objetivo de promover la cultura de la historia. En sus ediciones pasadas las ponencias fueron realizadas por miembros de la organización, sin embargo, desde el año pasado se ha contado con nuevos ponentes que sean reconocidos en sus áreas de desempeño.

Este 2023 se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre, contará con la participación de cuatro ponentes y tendrá lugar en cuatro sedes distintas.

La travesía comenzará el viernes 24 de noviembre de la mano del Dr. Jorge Carrera Robles, Director del Centro INAH Chihuahua, quien presentará la ponencia ‘Juárez y el latir de un corazón chihuahuense que se negó a olvidar’ en la Universidad Pedagógica Nacional en punto de las 10:00 a.m..

También el viernes, pero a las 7:00 p.m., Miguel Ángel Berumen Campo, historiador, investigador iconográfico, editor y gestor cultural, tomará el mando de este viaje al pasado compartiendo sus reflexiones con ‘Las Fronteras de la Visión’. Esta ponencia tendrá por sede el Hotel María Bonita de Paseo de la Victoria.

La aventura continuará el sábado 25 a las 10:00 a.m. con la participación José Mario Sánchez Soledad cuya conferencia titulada ‘Imágenes trascendentes de Paso del Norte’ se realizará en el Centro de Investigación en Creatividad, Innovación y Competitividad A.C.

El viaje por la nostalgia terminará el mismo día a las 6:00 p.m. con Manuel Rodríguez, Director de Western New Mexico University-Dominga, quien abordará el tema ‘¿Qué es Deming, NM?’ en el Museo Galería Laberinto del Quinto Sol.

En ‘Imágenes de la Región Paso del Norte’ se presentará material audiovisual para ilustrar mejor la historia de Ciudad Juárez y mostrarle al público un poco de los años gloriosos de la región. En cada ponencia se hablará de épocas distintas que abarquen los últimos 50 años de la Juárez. Además, se hará la proyección de una película inédita filmada en esta ciudad.

‘Imágenes de la Región Paso del Norte’ será un encuentro disponible para todo el público, sin embargo, se recomienda que los asistentes cuenten con una edad que les permita comprender la complejidad de los temas y la seriedad de las ponencias.

¿Por qué deberían asistir?

Conocer la historia de la localidad es necesaria para poder entender su presente y determinar su futuro. Ciudad Juárez ha sido una de los puntos con mayor relevancia en la historia mexicana; su carácter fronterizo la ha hecho un punto estratégico escenario de grandes batallas no solo armadas, sino también sociales. “Si no conoces tu historia, de dónde vienes, quién eres, cuáles son tus orígenes difícilmente vas a saber cómo encaminar tu futuro. La gente debe de asistir porque lo que bien se conoce, no se maltrata. Es una obligación de todos los juarenses, nacidos aquí o no, conocer en dónde están parados y por qué estamos aquí”, mencionó Leticia Solares.

Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia insta a la comunidad a asistir a ‘Imágenes de la Región Paso del Norte’ para así transportarles a través de material audiovisual al pasado de la región Paso del Norte. “Acompáñenos y fascínense con la historia de nuestra ciudad”, concluyó Solares.