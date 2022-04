Zoológico intenta alejar a gorila de su adicción al celular

En Chicago, Illinois un gorila de 16 años del Zoológico de Lincoln Park Zoo, está afrontando un problema que suele estar mayormente relacionado a los adolescentes humanos, es adicto a estar en el celular y los visitantes del lugar no ayudan a su desarrollo.

Al comienzo de este mes, el Chicago Sun Times, dio a conocer que Amare, un gorila del Zoológico de Lincoln Park, había sido atacado por otro gorila adolescente –una forma de agresión común en la especia para mostrar dominancia- pero Amere no se percató de lo que iba a suceder por estar viendo el celular de un visitante del zoológico.

Desafortunadamente, parece que la adicción al teléfono puede ser un problema que se perpetúa a sí mismo. Cuanto más interés muestra Amare en los teléfonos, más ansiosas están las personas por mostrarle sus celulares, imágenes y videos.

Durante el desarrollo, los gorilas machos a menudo se vuelven agresivos entre sí y luchan para establecer el dominio y la jerarquía. Si Amare se distrae demasiado con las personas y sus artilugios, se perderá esa interacción y tendrá una posición social más baja en el grupo.

Por lo que el zoológico tomó la medida de no permitir a los visitantes acercarse demasiado al vidrio de su hábitat, para que no puedan mostrarle su celular y en caso de que lo hagan es necesario explicarles porque no deberían.