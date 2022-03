Flamenco que escapó de zoológico en Kansas en 2005 es encontrado en Texas

Uno de los dos flamencos que escaparon de un zoológico de Kansas durante una tormenta hace 17 años fue visto en la costa de Texas, dijeron funcionarios de vida silvestre.

La división de Pesca Costera de Texas Parks and Wildlife confirmó el martes a The Associated Press que el flamenco africano, conocido como No. 492 por el número en la banda de su pierna, fue capturado en un video filmado el 10 de marzo por un activista ambiental cerca de Port Lavaca, Texas. , en Rhodes Point en Cox Bay. Los funcionarios pudieron distinguir la banda de la pata del pájaro en el video.

El pájaro y otro flamenco escaparon del zoológico del condado de Sedgwick en Wichita en una noche tormentosa de junio de 2005. Los empleados aún no habían cortado las alas de los pájaros para evitar que volaran, lo que facilitó su escape.

Si bien nunca se volvió a ver al otro flamenco, el número 492 se ha visto varias veces en Wisconsin, Luisiana y Texas, a veces con otros flamencos salvajes. Las autoridades dijeron que habían pasado uno o dos años desde la última vez que se vio al ave en Texas.

Los funcionarios del zoológico nunca han hecho planes para recuperar el No. 492, a pesar de los avistamientos, y dicen que no hay una manera fácil de hacerlo sin molestar a otros animales salvajes.

Los flamencos que escaparon, conocidos por sus distintivas plumas rosadas y sus largas patas y cuellos, nacieron en África y luego fueron enviados al zoológico de Kansas en 2004 con otros 39 flamencos.