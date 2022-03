Mujer relata cómo terminó casada con el mejor amigo de su primer esposo

Desiree White, es una mujer de 32 años, que se viralizó en TikTok luego compartir su extraña historia de amor, ya que se casó con su ahora ex esposo en 2010; Bryant White, quien fue el acompañante del ex esposo de Desiree durante su boda.

Bryant y su ex esposo habían sido amigos desde la escuela, pero nunca sospecharon que él tenía sentimientos por ella e insistió en que ella “nunca habría salido con la persona que era entonces”, pero durante su discurso, Bryant le dijo a Desiree enfrente de todos que sabía que ‘ella tenía que ser suya’ desde el momento en que se conocieron.

La mujer relata que mencionó: “ella es la mejor persona que he conocido. Nunca he conocido a nadie como ella. Luego descubrí que ya tenía novio y pensé que necesitaba encontrar una manera de conseguirla, pero luego conocí a [ex] y nos hicimos amigos'” para finalmente añadir “los amo a los dos, felicitaciones”.

En un año, Desiree y su esposo se separaron debido a una infidelidad por parte de él, por lo cual luchó contra la depresión, pero Braynt estaba allí para apoyarla, hasta que un día le robó un beso. Posteriormente la pareja comenzó su relación y desde entonces, han tenido tres hijos más y dicen que ‘les encanta ser padres’.