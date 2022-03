¿Doja Cat deja la música?, la cantante es ‘cancelada’ por sus seguidores

Luego de su presentación en el Lollapalooza de Brasil el 24 de marzo, la cantante Doja Cat, fue atacada por sus fans paraguayos debido a un tuit donde prometía dar un mejor espectáculo para sus fans brasileños nuevamente ya que le había parecido que no pudo entregar todo en su presentación.

El pasado 22 de Marzo, la artista tenía planeado presentarse en Paraguay pero debido a una peligrosa tormenta el festival en el que participaría se tuvo que cancelar, pero los paraguayos se vieron molestos al comparar la atención brindada en Brasil, ya que no hizo ningún comentario con respecto a Paraguay y a su situación, por lo que fue atacada con comentarios que únicamente empeorarían las cosas.

De igual manera criticaron que a pesar de la cancelación no saliera a saludar a sus seguidores que la esperaban fuera del hotel cuando comenzaba la tormenta, incluso en un tuit se le cuestionó, “Doja hace como 4 años empezaste a alcanzar la fama y todo gracias a TikTok ¿qué paso con tu humildad reina?”, comentario que ocasionó que la artista explotara.

“Se ha ido –la humildad- y ya no me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecho para esto. Esta es una maldita pesadilla. Deja de seguirme”, comentario que preocupó a sus seguidores no paraguayos y añadió, “Esta mierda no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”.

A pesar de las especulaciones de su retiro debido a sus comentarios en Twitter, TMZ confirmó que la cantante “todavía planea actuar esta noche en Brasil y está deseando que llegue”, por lo que se cree únicamente se rompió frente a la presión de la crítica masiva y se alejó de sus redes.