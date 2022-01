Madre amenaza con llevar armas a la escuela de su hijo si los obligan a usar mascarillas

Escuelas públicas del Condado de Page, en Virginia, están en alerta luego que una madre advirtiera que no estaba de acuerdo con que utilizar mascarilla fuera obligatorio para los estudiantes, y posteriormente amenazó con llevar armas cargadas en caso de que no desistieran con la medida.

En el video la mujer se puede ver hablando en el micrófono ante los miembros de la junta, los cuales escuchan las quejas de la mujer que comenzaron con la problemática original de las mascarillas y terminaron en despotricar ante otros problemas de las escuelas, por lo que al llegar a la marca de los tres minutos sin hablar concretamente de su queja, la moderadora le pide que se retire debido a que su tiempo había terminado.

Luego de ser silenciada la mujer responde enojada y se va a directo al grano, “Está bien: no hay mandatos de máscara. Mi hijo, mis hijos no vendrán a la escuela el lunes con una máscara puesta. ¿Está bien? Eso no va a suceder”, declara. “Y traeré cada arma cargada y lista para... Llamaré a cada...”, expresa antes de ser interrumpida nuevamente por la moderadora que le recuerda que se había acabado su tiempo.

“Bueno, los veo el lunes”, expresa la mujer antes de salir molesta, el consejo escolar tomó esto como una amenaza y en un comunicado dio a conocer que no se lo tomaría a la ligera por lo que el lunes la presencia policial se aumentaría en las escuelas públicas del Condado de Page para evitar problemas.

Las autoridades dieron a conocer que la madre se disculpó porque su “declaración se interpretó de la manera equivocada”, después de que se diera a conocer la situación, pero la mujer aún se encuentra bajo investigación, no ha sido detenida hasta el momento.