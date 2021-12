Hombre quema su casa intentando deshacerse de serpientes

En Maryland, un hombre sufrió una perdida millonaria luego de intentar deshacerse de una infestación de serpientes en su casa, utilizando humo para ahuyentarlas, pero el plan del sujeto no salió como pensaba.

Su casa de un poco más de 929 metros cuadrados quedó reducida a escombros a finales del mes pasado según dio a conocer recientemente CNN, las autoridades comentaron que las serpientes habían sido un problema constante para el hombre por lo que las decidió ahuyentar utilizando humo, por lo que encendió carbón en su sótano para deshacerse de ellas, pero cometió el error de dejarlo cerca de materiales inflamables.

Reportaron que afortunadamente el sujeto no se encontraba en casa cuando el incendio que consumió rápidamente la casa comenzó, pero un vecino llamó a los bomberos, pero debido a que no habían hidrantes cerca controlar el fuego fue algo tardado, causando que la casa, valuada en 1.8 millones de dólares quedara destrozada.

No se informaron heridos relacionados al incidente y se desconoce el paradero de las serpientes, pero debido a que no queda mucho de la casa se cree que ya no se encuentran en la propiedad.