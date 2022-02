‘Han traspasado la barrera del respeto’, Belinda afirma que sufre violencia de género

Desde la semana pasada se dio a conocer que la relación que tenían el cantante Christian Nodal y Belinda Peregrín había terminado, y desde entonces la cantante se ha visto envuelta en una ola mediática que la ha acusado de una gran cantidad de cosas a partir de especulaciones, por lo que recientemente la cantante ha contestado a todo lo que está pasando a su alrededor.

“Han traspasado la barrera del respeto”, escribió Belinda en su cuenta de Instagram refiriéndose a personas públicas y medios de comunicación e incluso calificó que los comentarios que se han emitido en su contra constituyen violencia de género, y por tal razón está decidida a tomar acciones –incluso legales- para evitar que se le difame, calumnie o se tergiverse información, ya que esto la coloca en una posición vulnerable.

PUBLICIDAD

Finalmente, la cantante agradeció a sus fans por su apoyo incondicional, no sin antes dejar claro que no busca victimizarse ya que toda la vida ha trabajado y luchado por estar donde está, para después afirmar que esto no es sólo su caso, sino también el de muchas mujeres que son juzgadas “por vivir su vida en libertad”.