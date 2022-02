Belinda podría pagar millones en impuestos al SAT si quiere conservar su anillo

Desde su ruptura, mucho se ha hablado del extravagante anillo de compromiso que le habría dado Christian Nodal a su ex prometida Belinda Peregrin Schull, y ahora ha surgido un tema aún más preocupante en el tema, el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La noticia de su compromiso se dio a conocer a alrededor de 9 meses y algo que sorprendió a todos fue el precio que tenía su anillo de compromiso, el cual ascendía a los 3 millones de dólares, y parecía ser la joya que prometería una relación duradera entre los cantantes, sin embargo la semana pasada se dio a conocer que Belinda y Nodal han terminado su relación, aún sin saber la razón exacta.

El anillo desató muchas preguntas luego del rompimiento, algunos apoyaban la idea de que la cantante y actriz se lo quedara, pero también otros la motivaban a regresarlo, pero ahora se cree que conservarlo podría traerle más problemas con el SAT, y es que según explican al terminar su relación con Nodal, el anillo dejó de ser un regalo prenupcial y pasó a ser una donación.

La TikToker y especialista en Finanzas, Lucy Herrera, explicó que el valor de una donación que no se destine a ningún familiar directo no puede exceder el salario mínimo anual multiplicado por tres, esto según lo que explica el Artículo 93, Fracción XXIII, de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual expresa: “Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título”.

Finalmente Herrera explica que si el SAT quisiera hacerle el requerimiento de pagar los impuestos del excedente del anillo, Belinda tendría que pagar alrededor 21 millones de pesos para conservarlo.