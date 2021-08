Familia de Vicente Fernández buscó una segunda opinión, no hay mejoras significativas

El día de hoy se llevó a cabo el cuarto comunicado oficial sobre la salud de Vicente Fernández y se dio a conocer que el cantante no ha evolucionado de manera positiva en una forma significativa pero tampoco ha presentado complicaciones, además de que la familia decidió buscar una segunda opinión.

La condición Vicente Fernández se mantiene crítica pero está estable, según dio a conocer el médico internista continúa despierto y entiende, el cantante sigue utilizando ventilador pero únicamente de soporte, no ha presentado ninguna infección respiratoria, no presenta ninguna complicación en sus órganos y su estado neurológico se recuperará de manera sutil a través del tiempo, de igual manera comentó que el cantante no está exento de alguna eventualidad.

Finalmente dieron a conocer que la familia del cantante decidió buscar una segunda opinión con un médico extranjero, Timothy Hernández un médico internista el cual fue trasladado del hospital metodista de San Antonio, Texas hasta Guadalajara para evaluar la situación, a lo cual confirmó que Vicente Fernández estaba recibiendo el tratamiento indicado y necesario, así como también halagó las instalaciones del hospital Hospital Country 2000.