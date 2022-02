Ex conductora de Televisa Juárez acusa a Christian Castro de intentar sobrepasarse

Gloria Infante, ex conductora de Televisa Juárez en el programa “Buenos Días Juárez”, dio a conocer a través de su cuenta de TikTok como el cantante Christian Castro intentó sobrepasarse con ella a pesar de haberle dejado claro que no tenía intenciones de que pasara nada entre ellos.

Infante relata que luego de conocer a Christian en un evento que se había llevado a cabo en la ciudad, entabló una relación de amistad con el mismo por un tiempo, e incluso la invitó a una presentación en Chiapas, a la cual accedió ir, pero únicamente si podía ser acompañada por un familiar, ya que en ese momento la madre de la ex conductora no quería que fuera sola.

La mujer explica que el cantante aceptó pero que no cubriría gastos de su primo -familiar que la acompañaría- lo que ella tomó sin problemas, por lo que voló hasta Chiapas, según ella explica, dejándole muy claro que únicamente lo acompañaría como amiga, comentario que el cantante no tomó en cuenta y la recibió con un beso apenas se reunieron.

Gloria cuenta que ella y su primo se hospedaron en el mismo hotel que el cantante, ya que lo acompañarían al concierto, al cual acudieron y se les otorgó lugares muy especiales, haciendo que las personas se cuestionaran si ella era pareja del cantante -rumores que no desmintió en el momento-.

De acuerdo con la versión de la ex conductora, todo el viaje y el recibimiento había estado perfecto, pero el problema comenzó cuando regresó a su cuarto de hotel y no encontró sus maletas, por lo que cuestionó al cantante al respecto, el cual le dio una respuesta que no esperaba.

“Tus maletas están en mi habitación, porque tú vas a dormir conmigo y tu primo va a dormir en su cuarto”, expresó Christian Castro de acuerdo con la historia que relata Infante, esto para después recalcar que ella había aclarado la situación con el cantante antes del viaje y todo estaba supuestamente claro.

Al escuchar la respuesta del cantante la mujer lo cuestionó, y el cantante reaccionó enojado, afirmando que lo que ella estaba haciendo -no querer dormir con él- era una falta de respeto, por lo que cuando el cantante se fue al baño ella aprovechó para llamar a su primo para pedirle que le ayudara a salir de esa situación, ya que no quería que la situación escalara a algo que ella no deseaba.

Hasta el momento la mujer no ha dado más declaraciones al respecto pero en los títulos de sus videos en TikTok afirma que fue abandonada por el cantante en Chiapas, muy probablemente luego de rechazar su propuesta.