Arrestan a hispanos luego de poner música mexicana en restaurante de comida rápida

Un usuario de TikTok identificado como Carlos Martínez en la aplicación, compartió un video donde es arrestado y posteriormente su compañero también, esto debido a que según el oficial que efectuó la detención estaban siendo muy ruidosos y perturbaban el orden público.

En el video el hombre explica que luego de una noche de diversión los sujetos habían acudido a Waffle House -restaurante de comida rápida-, lugar en el que estaban comiendo y disfrutando de música de “Laberinto”, según explica el usuario, hasta que un policía que se encontraba dentro del restaurante se acercó a ellos para reprochar que estaban siendo muy ruidosos.

Ante la visita del oficial a su mesa, el hombre que graba el video afirma que no están haciendo nada malo, a lo que el oficial argumenta que están perturbando la paz, por lo que el sujeto se defiende comentando que no es nada ilegal, “Lo que te digo es: come en paz o vas a la cárcel”, advierte el oficial. "No me voy a sentar aquí y discutir contigo” y luego de unos segundos más de discusión el policía decide detenerlo, por lo que le coloca las esposas y su compañero continúa grabando.

El hombre sin oponer resistencia coopera con el oficial pero se expresa en desacuerdo sobre la decisión de arrestarlo solamente por el volumen de su voz y por lo que describió en su video como “no gustarle su música”, luego de que fuera ingresado al vehículo su compañero sigue grabando y continúa hablando con el oficial sobre que era un lugar público, pero el policía no parece cambiar de opinión “Estoy sentado aquí bebiendo mi café, me gusta beberlo en paz, en lugar de que todos ustedes griten y griten y chillen y silben”, expresó el policía molesto con el hombre al cual eventualmente también arrestó una vez que llegaron sus refuerzos.

Según Carlos Martínez, lo que algunos comentarios calificaron como un capricho del oficial le costó mil 200 dólares, usuarios de TikTok lo motivan a demandar debido a todas las faltas que tuvo el policía durante el proceso de detención y por posible discriminación.