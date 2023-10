Tiroteo en Las Cruces: un muerto y seis heridos

Las Cruces, NM— Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo el sábado 28 de octubre por la noche en una fiesta, según el Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD).

LCPD dice que los oficiales respondieron a una llamada de disparos alrededor de las 11:30 p.m. cerca de la intersección de Dyer Street y Missouri Avenue en Las Cruces.

Un testigo dijo que todo estaba en calma y, de repente, oyeron balas pasar silbando por sus cabezas.

"Lo primero que pensé fue: 'Tengo que cuidar de (su novia y su hermano pequeño)'. Y los tomé a ambos, simplemente los rodeé con mis manos y les dije: '¡Acuéstate! ¡Acuéstate!' Y luego, en un minuto o dos (quiero decir, pareció una eternidad, pero esto fue en cuestión de segundos) les dije: 'Tenemos que saltar la valla trasera, no me importa. Tenemos que irnos", dijo el testigo, que no quiso ser identificado.

"Se supone que debo cuidarlos, y sin un arma ni nada por el estilo, no tengo nada con qué cuidarlos, aparte de mis manos. Y eso no hará ninguna diferencia si tienen un arma".