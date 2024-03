Temen vecinos de Sunland Park contaminación en el agua

Sunland Park, NM— El color amarillento del agua potable que suministra la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA) a los residentes de la ciudad de Sunland Park, NM, podría ir más allá de un simple problema técnico o por las fallas generadas por el obsoleto equipo de procesamiento que utiliza para el filtrado y cloración.

Una nueva preocupación se ha apoderado de los residentes al relacionar la contaminación del agua con la instalación del basurero Camino Real Landfill, situado en la localidad desde hace más de 15 años. Esta conexión ha generado desconfianza entre los residentes, quienes se muestran reticentes a utilizar el agua incluso para actividades cotidianas como la preparación de alimentos.

Camino Real Landfill, que integra a Waste Connections, Inc., es una empresa de gestión de residuos sólidos, ofreciendo servicios de recolección, transferencia, eliminación y reciclaje en mercados principalmente de Estados Unidos y Canadá.

Aunque ha generado grandes empleos, esta compañía ha sido el punto de discusión y reclamo de los habitantes de Sunland Park al gobierno, tanto municipal como estatal, sin que hayan sido escuchados. La empresa asegura que cumple con la normalidad que dictan las leyes del condado y estado.

Isabel Santos, activista comunitaria ha exigido en diversas ocasiones el cierre del relleno sanitario por considerarlo un peligro para la población que ha sido víctima de enfermedades provocadas por los gases tóxicos que emanan del basurero, y ahora expresa preocupación por la calidad del agua que procesa CRRUA.

“A las autoridades locales no les importan los problemas que padecemos y cada vez que se renueva el contrato, que es cada año, avalan su instalación a pesar de que muchos de esos desechos son altamente tóxicos y exponen la salud de las personas”, dijo Santos al cuestionar que toda la basura que llega al vertedero proviene de la ciudad de El Paso.

Santos explicó que si bien los vertederos sanitarios tienen revestimientos para evitar que los contaminantes se filtren al agua subterránea subyacente, sistemas de recolección de lixiviados que recolectan y tratan la precipitación que sale de la basura y sistemas de taponamiento que evitan que el vertedero libere gases nocivos al aire, sin embargo, duda que todo esto se lleve a cabo.

“Tenemos miedo que los vertidos contaminantes o la acumulación de desechos en esas zonas pueden llegar hasta los mantos acuíferos, por lo que exigimos una investigación de las autoridades competentes”, exigió al término de la sesión de Cabildo. Los regidores escucharon, pero no emitieron ningún comentario.

Mencionó que es importante que se lleve a cabo una investigación alterna a la que realiza CRRUA para conocer a cabalidad el problema de fondo en cuanto a la mala calidad de agua que reciben. “La percepción de la gente es que toda la vida hemos tenido una mala calidad de agua potable”.

Aunque las autoridades aseguran que el agua suministrada es de calidad y apta para el consumo humano, los habitantes gastan fuertes sumas de dinero para comprar agua embotellada cada semana.

“La verdad si me da miedo tomar agua de la llave y prefiero comprar mis garrafones o galones de agua para beber y preparar los alimentos”, comentó Sonia, un ama de casa que vive en los alrededores del basurero.

Ella, al igual que otras madres de familia, dijo estar en contra por la presencia de este vertedero que se ubica prácticamente en medio de los vecindarios. “Considero que no cumple con las normas de seguridad ambiental y expone la salud pública de nuestras familias”.

Empero, las inconformidades y protestas de los ciudadanos no han valido de mucho y lejos de escucharlos, los planes de crecimiento del basurero continúan y ahora sus directivos pretenden extender el contrato que vence en el año 2028.

“Ese basurero nunca debió de haber sido instalado aquí porque viola las leyes ambientales no sólo de esta población sino de la vecina ciudad Juárez. No me explico porque México no protesta. ¿Dónde está la Comisión de Límites y Aguas (CILA)?, ¿Dónde está la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA)?”, se preguntó Santos.

Mencionó que tanto las agencias encargadas del cuidado y preservación del ambiente en Nuevo México como en el estado vecino de Chihuahua, no se han preocupado por verificar si esta empresa cumple con las leyes para la protección ambiental.

De acuerdo a los expertos, un basurero no puede ser instalado en un área urbana, ni mucho menos a metros de zonas residenciales. Esto no ocurre en Sunland Park.

Miles de familias están tan demasiado cerca que potencialmente las expone a todas a sustancias químicas y toxinas dañinas como plomo, arsénico y mercurio y la contaminación se produce por el arrastre de materiales pesados presentes en algunos tipos de basura.

Afirman que investigaciones muestran que los efectos adversos para la salud probablemente ocurren dentro de un límite de más de dos kilómetros alrededor por lo que prácticamente estas afectaciones también llegan a familias que viven del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, como lo afirma Isabel Santos.

“Un basurero debe estar en las afueras de la ciudad”, dijo al puntualizar que una mala gestión de la basura degrada el suelo y el paisaje, además de contaminar acuíferos y aguas superficiales.

No obstante y de acuerdo a las autoridades, el relleno sanitario de Sunland Park es una instalación de eliminación de desechos sólidos que entierra la basura debajo de capas de tierra u otros materiales de cobertura de acuerdo a las normas establecidas.

Se dijo que los vertederos de basura están regulados tanto por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como por los departamentos ambientales del estado de Nuevo México, responsables de permitir las instalaciones de eliminación de basura.

Según la activista, la empresa además de llenar los requisitos gubernamentales, incluyendo permisos, debe tomar precauciones para proteger los mantos acuíferos de la región fronteriza. “Aquí no es sólo una simple extensión del depósito de basura sino que también tienen que enterar a las autoridades en Ciudad Juárez por ser un asunto de impacto bilateral”, comentó.

Según Santos, la empresa tiene la intención de abrir otra zona de vertido para continuar depositando basura, ya que las áreas programadas para esta fecha han alcanzado su máxima capacidad, según se mostró en un panfleto entregado por el manejador Juan Carlos Tomas, durante una protesta ciudadana a finales del 2023.

La empresa a través de su pagina oficial establece que los vertederos emplean sistemas de seguridad como control de olores, equipos de compactación de vertederos, cubiertas de basureros y sistemas de monitoreo para garantizar que se gestionen de manera responsable.

“Al tomar estas medidas, los operadores de vertederos pueden ayudar a proteger el medio ambiente y las comunidades cercanas de posibles riesgos para la salud asociados con los desechos de los vertederos”.

Raymundo Lara, representante estatal por el Distrito 34, dijo estar enterado de la problemática del agua potable que existe en la ciudad debido al sistema obsoleto con que opera en CRRUA.

Tras aceptar que el problema subsiste aún dijo: “Se necesita actualizar y por eso se requiere hacer una inversión”, comentó al señalar que por lo pronto se cuenta con 5 mdd de los 20 requeridos para iniciar la transformación y ampliar la red.

“Sin eso no podemos crecer”, señaló tras entregar una serie de reconocimientos a empleados de Obras Públicas que participaron con la entrega de paquetes de agua embotellada a familias afectadas durante la crisis del agua entubada, ocurrida a finales del 2023.

Expresó que ahora depende de CRRUA en donde van a usar ese dinero para obtener otros fondos y se empaten para obtener más y apuntó: “Pedimos a la comunidad a que nos tengan confianza. El estado está haciendo su parte de invertir en fondos para que se arregle. Tengan paciencia con nosotros”.

Pese al malestar de sus usuarios la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real está tomando medidas aceleradas para mejorar sus instalaciones de tratamiento de arsénico que sirven a Sunland Park y Santa Teresa, NM., dijo Juan Carlos Crosby, director ejecutivo interino de CRRUA, al señalar que los esfuerzos se centran en el agua descolorida que se han dado en el área industrial y las subdivisiones al norte de Sunland.

De acuerdo a la dependencia la decoloración es causada por sedimentos en los medios filtrantes de arsénico que se acumularon con el tiempo en el Parque Industrial Santa Teresa, donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Arsénico (STIPATP) y que es donde se realizan mejoras de mantenimiento del sistema de tratamiento de arsénico.

“Me doy cuenta de que el agua descolorida causa preocupación, por eso quiero asegurarles a todos que el agua es segura para beber, cocinar y bañarse. No es necesario hervirlo primero”, ha expresado en múltiples ocasiones Crosby. “Desafortunadamente, no es un proceso de la noche a la mañana”.

Isabel Santos indicó que el problema del agua lo han tenido siempre, pero ahora que el problema afectó a las familias ricas, actuaron de inmediato.

Denunció que este asunto debe ser atendido por el condado y el estado, y que la ciudad no debe destinar dinero como pretende hacerlo y destinar 2.5 mdd para la construcción de un edificio para CRRUA. “La ciudad perdió todos sus derechos, luego que el alcalde Javier Perea cediera al condado su manejo”, concluyó.

