Sale ebrio del trabajo; choca y mata a guiador

El Paso.- Un residente de El Paso, con antecedentes de DWI, salió ebrio de su trabajo en una cervecería el jueves 28 de marzo después de la medianoche. Mientras conducía bajo el influjo del alcohol chocó a un vehículo matando a un hombre.

Ahora enfrenta cargos por asesinato tras provocar la muerte vial número 14 en lo va del año dentro de los límites de la Ciudad de El Paso.

Documentos judiciales indican que Enrique Joel Peña, de 35 años, le dijo a la policía que tomó “algunos tragos” en su trabajo en Union Draft House ubicado en 1960 George Dieter esa noche y se dirigió a su casa.

Peña dijo a la policía que mientras se acercaba a la intersección de George Dieter y Pellicano, un auto negro conducido por Isidro Ruiz Jr., de 42 años le cortó el paso y provocó la colisión en hechos ocurridos a las 12:25 am.

En el lugar del accidente, un oficial notó un olor a alcohol proveniente del aliento y de la persona de Peña y también tenía “ojos rojos inyectados en sangre con párpados caídos”, según documentos judiciales.

Los documentos judiciales afirman que Peña tuvo dificultades para realizar varias pruebas de sobriedad y cuando se le preguntó si podía proporcionar una muestra de aliento o de sangre, se negó.

Peña fue arrestado después de que un oficial determinó que estaba ebrio. También se ejecutó una orden para tomar una muestra de sangre, según documentos judiciales.

Más tarde, Peña le dijo a la policía que no recordaba nada más que chocar contra el vehículo negro y ser arrestado, según documentos judiciales.

Una investigación realizada por la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico (STI) reveló que lo más probable es que Ruiz fue detenido en un semáforo en rojo mirando hacia el sur cuando Peña lo chocó por detrás, según documentos judiciales.

Los documentos judiciales dicen que no había señales de frenado rápido ni marcas de neumáticos en el lugar antes del accidente, lo que indica que lo más probable es que Peña no aplicó los frenos y “probablemente no se dio cuenta de que el vehículo del fallecido estaba detenido, debido a su nivel de intoxicación”.

Peña fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de El Paso con un cargo de asesinato bajo una fianza de 650 mil dólares.

Según registros judiciales, Peña fue condenado anteriormente por delitos menores relacionados con DWI en 2012 y 2014.