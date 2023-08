Patrulla Fronteriza reporta 788 cruces irregulares al día

Después de mantener en junio un promedio diario de 441 encuentros de migrantes en la frontera, durante la primera quincena de agosto los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso registraron 788 cruces irregulares al día.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, durante los primeros nueve meses del año fiscal 2023, del primero de enero al 30 de junio sumaron 347 mil 629 encuentros de migrantes en el Sector El Paso, con un récord de hasta 2 mil 700 personas en un solo día.

Aunque después del 12 de mayo las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos disminuyeron la migración irregular, en las últimas dos semanas ha habido un despunte, pese a que la deportación bajo el Título 8 a las personas que crucen la frontera sin los documentos necesarios o sin una cita a través de la aplicación CBP One, puede representar también un castigo para no ingresar al país por al menos cinco años y la negación futura del asilo.

Hasta ayer, el Gobierno de Joe Biden no había dado a conocer las cifras oficiales de julio; sin embargo, durante las últimas dos semanas Ciudad Juárez ha registrado un incremento en el arribo de personas migrantes a bordo del tren de carga.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debido al repunte del fenómeno en el país, sostendrá una reunión con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca, en donde busca mejorar los albergues.

“Tenemos una reunión por la tarde de todo el Gabinete para ver el tema migratorio, porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable hay un repunte en la migración, y por eso nos vamos a reunir hoy para mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y ver de qué manera se ayuda a informar que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a los Estados Unidos desde sus países, porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden”, informó.

Durante la conferencia de prensa matutina que sostuvo ayer, dio a conocer que le envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para invitarlo a México a tratar distintos temas, entre ellos el de la migración.

“Vamos a seguir protegiendo a los migrantes, porque el traslado es muy riesgoso, hay muchos accidentes en el transporte”, pero los gobiernos no están atendiendo las necesidades de trabajo de los pueblos debido a que no tienen las posibilidades de hacerlo, señaló.

Dijo que uno de los planteamientos que se están analizando de manera conjunta con el Gobierno de Estados Unidos es la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América.

“Se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos, que la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe, lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados, si no, no vamos a poder detener el flujo migratorio, la gente busca cómo salir adelante, la migración no se produce por gusto, sino por necesidad, si la gente tiene trabajo en su lugar de origen no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres? El ideal tiene que ser el que la migración sea opcional, no forzosa, para eso necesitamos de la solidaridad internacional”, comentó.

