Por una cultura de denuncia sin miedo

Exhibe la Patrulla Fronteriza en museo de El Paso maltrato contra extranjeros

Gerardo Rodríguez Jiménez /

PUBLICIDAD

El Diario

En el museo de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas se despliega una foto antigua a blanco y negro en la que varios rangers de Texas, montados a caballo, posan con un grupo de mexicanos enlazados acusados de bandidos, abatidos en el suelo. Poco ha cambiado.

Como las imágenes denuncian, hasta hace relativamente poco, y a pesar de constantes denuncias, las autoridades federales de Estados Unidos (EU) en Texas también utilizaban lazos para detener y humillar a los inmigrantes que cruzaban la frontera sin papeles, por no mencionar sus armas.

Después de la circulación de una foto mucho más reciente y a colores que le dio la vuelta al mundo, en la que se ve a un agente de la Patrulla Fronteriza lazando a un migrante descalzo, el presidente de EU, Joe Biden, ordenó suspender las patrullas a caballo de los agentes federales, en lo que fue considerado como una vergüenza internacional para el país norteamericano.

Sin embargo, ahora los agentes usan cuatrimotos, vallas flotantes, alambres de púas y altísimas paredes para detener a los que se atreven a intentarlo, pero poco ha cambiado en cuanto al maltrato inhumano que reciben algunos indocumentados, especialmente en Texas y Florida.

Un nuevo reporte identificó el mal uso de fuerza letal, la intimidación, el acoso sexual, la humillación y la falsificación de documentos por parte de la mayor agencia federal de EU: la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés).

En el estado de Texas, así como en Florida, la cosa empeora. Sus gobernantes republicanos, Greg Abbott y Ron DeSantis, son responsables de firmar legislaciones antiinmigrantes que habilitan a todas sus fuerzas del orden para detener y criminalizar a los migrantes, deportarlos o enviarlos a sus cárceles estatales, si así lo consideran las autoridades, bajo cargos de traspaso ilegal, entre otros.

Recientemente, las boyas flotantes que instaló Abbott en el río Bravo –ilegales de acuerdo con leyes y acuerdos binacionales entre México y EU– ya cobraron la vida de al menos dos. En el estado de California, en un caso muy sonado, una niña detenida también murió en un centro de detención por falta de atención médica negligente.

Americanos por la Justicia de los Inmigrantes (AI Justice) afirmó que el 70% de las niñas y niños con los que la organización habló dijo haber sufrido malos tratos cuando estaban bajo la custodia de la CBP. Se quejaron principalmente de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y de agua, temperaturas extremas y separación de sus familias.

“La Patrulla Fronteriza tiene el derecho de arrestar a alguien, pero de la manera apropiada, no de manera incorrecta… Mucha gente le tiene miedo a la Patrulla Fronteriza. Gracias a Dios, que me dio fuerza para soportar e imponerme a todo lo que me hicieron”, dijo el migrante, quien presentó una queja formal después de que agentes lo golpearan y atropellaran en la pierna con una cuatrimoto.

“La gente no tiene que aguantar sus abusos. Mi caso es un ejemplo que comparto con compañeros migrantes, para que no se desmoralicen. Si la Patrulla Fronteriza te golpea, demanda tus derechos, porque todos tenemos derechos”.

El reporte, compilado por la Oficina de Latinoamérica en Washington, (WOLA), como por la Iniciativa fronteriza Kino (KBI), dos organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en EU, opinaron: “La falta de rendimiento de cuentas está tan generalizada que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, la impunidad prevalece. Las quejas formales son pocas, causan confusión y evolucionan muy lentamente. De acuerdo a la KBI, de 78 quejas archivadas del 2010 al 2022, el 95 por ciento no ha prosperado hacia una investigación formal, y menos a una acción disciplinaria adecuada. Sólo el uno por ciento de las quejas archivadas tuvo consecuencias. “Los ejemplos de abusos severos y comportamientos poco profesionales son inaceptables”, concluyó la organización.

En su tiempo en Arizona, el sheriff Joe Arpaio, republicano –ahora ciudadano privado desde que por muy poco perdió las elecciones en su condado– obligaba a sus detenidos masculinos, muchos de ellos de descendencia mexicana o afroamericana, a usar calzones y uniformes rosas para denigrarlos, incluyendo a los migrantes detenidos.

Activistas de derechos civiles denunciaron los hechos en su momento por los controversiales métodos de castigo que utilizaba Arpaio. La tan polémica cárcel que administraba fue finalmente cerrada gracias al esfuerzo por años de los activistas. Actualmente la gobernadora de Arizona es Katie Hobbs, demócrata, quien le ganó la polémica carrera ante su oponente por sólo 17 mil votos.

Enviar una queja o denuncia sobre maltrato en los puentes o por situaciones de migración es relativamente sencillo. Sólo basta entrar al sitio help.cbp.gov, en donde se pueden encontrar, y en español, varias opciones contra estafas, sobornos, maltratos, violación de derechos civiles u conductas criminales, como lo comprobamos.

Pero para hacer realmente una diferencia se tiene que eliminar el miedo a represalias que preocupan a los afectados, quienes a veces prefieren soportar humillaciones porque raramente son informados sobre sus derechos, o desconfían del sistema judicial y las autoridades.

En estos casos se recomienda, además, buscar agruparse y apoyarse en instituciones no gubernamentales y medios de comunicación reconocidos, que probablemente investigarán el mérito de cada incidente individual, así como documentar, cuando es posible, los hechos con su teléfono celular.

En el caso de los puentes federales no se puede sin un permiso especial, ya que son prohibidas las cámaras bajo el pretexto de seguridad nacional, aunque conozco documentalistas que han utilizado pequeñas cámaras escondidas para filmar zonas fronterizas donde se supone que no se debe.

Mientras la realidad para los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados es hostil, el discurso de los presidentes, tanto de EU como de México, insiste en un trato digno y ordenado para los desplazados ante los medios, pero poco esfuerzo o nada hacen para vigilar y hacer valer sus promesas de reforma migratoria.

En México, la tragedia del incendio que cobró la vida de 38 migrantes encerrados bajo llave en Ciudad Juárez hace unos meses no ha sido suficiente motivo para que el máximo responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, sea removido de su cargo, a pesar de los serios cargos legales que enfrenta por omisión. El juez federal Víctor Manilo Hernández desestimó la remoción de Garduño de su cargo.

Los centros del INM siguen representando un peligro para los migrantes, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales. En el 2022, se identificaron 56 casos en que hubo 202 abusos, de los cuales 116 fueron cometidos por agentes o personal de esa institución, de acuerdo a la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y Civiles con sede en El Paso (BNHR por siglas en inglés).

De acuerdo a su director, Fernando García, antes de la tragedia ya habían detectado casos en que se encerraba bajo candado a los migrantes. “No fue una cuestión aislada”, declaró entonces. “es común por parte del instituto”.

Un migrante ecuatoriano se quejó de estar encerrado más de un mes en Chiapas. “Los agentes del INE me insultan, me tratan mal, me tienen detenido. Es como un secuestro porque no me puedo comunicar con mi familia”, expresó.

Casos de corrupción por agentes del INM, quienes cobraban a los detenidos para salir en libertad, u obtener algunos privilegios como el uso del celular, han sido documentados.

Para mejorar el trato humanitario y la situación legal de los migrantes, tanto en EU como en México, ha sido necesario el trabajo incansable de los activistas y de algunos periodistas, pero se necesita la cooperación de los afectados, así como promover la cultura de la denuncia, sin miedo a consecuencias imaginarias.

La foto aquí mostrada dio la vuelta al planeta y generó la indignación de muchísimas personas. Retrata el sentimiento racista en contra de los migrantes del país más pobre de América.

Por otro lado, los migrantes que se atreven a intentar cruzar la frontera deben entender que tienen que seguir las leyes de los países que transitan, y no cooperar para ser percibidos como una carga económica para los ciudadanos de los países que visitan.