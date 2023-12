Mueren en el intento de cruzar hacia EU

Sólo durante octubre y noviembre, 11 migrantes perdieron la vida al intentar llegar a Estados Unidos a través del Sector El Paso, después de que el Año Fiscal (AF) 2023 registró un récord histórico con 148 muertes de personas en contextos de movilidad.

“Este año fiscal 2024 –el cual comenzó el pasado 1 de octubre– se han llevado a cabo 115 rescates en el sector de El Paso y lamentablemente ha habido 11 muertes”, informó a El Diario la Patrulla Fronteriza (USBP) del Sector El Paso, la cual alertó a los migrantes que las temperaturas han comenzado a bajar en la frontera y la temporada invernal también representa un importante riesgo.

Según las estadísticas de la autoridad encargada de vigilar la frontera con México entre los puertos oficiales de entrada, la muerte de migrantes ha ascendido de manera significativa en esta región durante los últimos años, ya que en el año fiscal 2021 fueron 39 los migrantes fallecidos y 688 los rescatados con vida, mientras que en el 2022 la cifra ascendió a 71 muertes, 19 de ellas por causas relacionadas con el calor, y 493 más fueron rescatados con vida.

Durante el año fiscal 2023 –de octubre de 2022 a septiembre de 2023– sus agentes lograron rescatar a 597 personas deshidratadas en el desierto, tras haber caído del muro o la malla fronteriza, abandonados en alcantarillas, de canales de irrigación de El Paso o de otras situaciones que pusieron sus vidas en peligro; sin embargo 148 personas más murieron, 60 de ellas a causa del calor.

“La patrulla fronteriza, Sector El Paso, le pide a la comunidad migrante que no arriesguen su vida en las manos de las organizaciones criminales a los que no les importa su bienestar. Las temperaturas van a comenzar a bajar más aquí en la frontera y el invierno en nuestro desierto es muy extremo. No queremos que se pierdan más vidas inocentes en la frontera”, externó la autoridad estadounidense que en años anteriores ha rescatado a personas migrantes varadas en el desierto nevado.

La Patrulla Fronteriza también pidió a los migrantes en busca de asilo en Estados Unidos que gestionen su entrada legal al país a través CBP One, una aplicación móvil gratuita para individuos y familias de cualquier nacionalidad que se encuentren en el centro o norte de México.