Mueren cinco más por Covid en El Paso; suman 184

El Paso.- El Departamento de Salud Pública (DPH) informó hoy cinco muertes adicionales por Covid-19, lo que elevó el numero total a 184.

Según en departamento, los decesos corresponden a un hombre de unos 60 años y cuatro hombres en sus ochenta.

Además, en esta ocasión sólo se reportaron 196 nuevos casos de Covid-19, lo que representa un total de 11 mil 769 casos,según el DPH.

Hasta la fecha, 7 mil 616 personas se han recuperado del virus, mientras que 3 mil 969 casos permanecen activos.

La Ciudad de El Pasó informó además, un nuevo pico en hospitalizaciones con 290 pacientes actualmente internados, y 110 en cuidados intensivos (ICU); 42 están conectados a ventiladores.

Autoridades recuerdan a la comunidad que actualmente no existe una vacuna para prevenir el virus. Además, la Ciudad estima que al rededor del 19 por ciento del total de casos positivos son asintomáticos, lo que significa que algunas de las personas positivas para Covid-19 no mostraron síntomas y, si no siguieron las medidas preventivas, podrían haber infectado a quienes los rodeaban.

La Ciudad informa que en este momento, la mejor manera de prevenir enfermedades es evitar la exposición a este virus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus se propaga principalmente a través del contacto de persona a persona:

· Entre personas que están en contacto cercano entre sí (a menos de 6 pies);

· A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla;

· Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas y posiblemente ser inhaladas a los pulmones.

Cualquier persona con preguntas de salud.

puede llamar a la línea directa 21- COVID, lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m y sábado y domingo de 10 a.m. a 6 p.m . Para referencias a servicios, comuníquesue con 2-1-1 y seleccione la opción seis. Para más información, visite www.epstrong.org.