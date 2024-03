Migrantes envenenan sangre del país: Trump

El ex presidente Donald Trump, en una entrevista emitida ayer domingo, insistió en su descripción de los inmigrantes como “envenenadores de la sangre” del país, un lenguaje que recuerda a Adolf Hitler.

“¿Por qué usas palabras como ‘alimañas’ y ‘envenenamiento de la sangre’?” preguntó el crítico de medios y entrevistador Howard Kurtz en Fox News. “La prensa, como sabes, reacciona de inmediato diciendo: ‘Bueno, ese es el tipo de lenguaje que usaban Hitler y Mussolini’“.

“Porque nuestro país está siendo envenenado”, respondió Trump.

También repitió una afirmación que ha hecho muchas veces: que los migrantes que cruzan la frontera sur son criminales que inundan desde prisiones e instituciones mentales.

La evidencia no respalda eso.

Según funcionarios fronterizos, la mayoría de los extranjeros son familias que huyen de la violencia y la pobreza, y a pesar de algunos casos de alto perfil, los datos no muestran un aumento en el crimen atribuible a la inmigración. Las tasas de criminalidad, incluido el asesinato, disminuyeron el año pasado.

“Podemos ser amables al respecto, podemos hablar de ser políticamente correctos”, dijo Trump.

“Pero tenemos gente que viene de prisiones y cárceles, asesinos de largo plazo, personas con condenas que el resto de sus vidas van a pasar en alguna cárcel de algún país del que mucha gente ni siquiera ha oído hablar. Todos ellos están siendo liberados en nuestro país”, señaló.

Continuó: “Estas son personas en el nivel más alto del crimen, y luego tienes instituciones mentales y asilos de locos –siempre digo que la diferencia es que uno es ‘El silencio de los corderos’, ya sabes, es un manicomio en esteroides, ¿ok?– y esas instituciones mentales y asilos de locos se están vaciando en Estados Unidos, y luego tienes terroristas entrando a niveles que nunca antes habíamos visto”.

La demonización de los migrantes por parte de Trump ha sido un pilar desde que anunció su primera campaña en 2015 con un discurso en el que llamaba violadores a los mexicanos. Pero su retórica se ha vuelto más extrema en su campaña actual, y la deshumanización más explícita.

Además de usar la frase “envenenando la sangre”, que comenzó a decir el otoño pasado, ha ido aún más lejos últimamente en demonizar a los migrantes en sus comentarios públicos. En un discurso en Ohio el sábado, llamó “animales” a los extranjeros y dijo: “No sé si los llamas ‘personas’, en algunos casos. No son personas, en mi opinión”.

También ha menospreciado de manera similar a sus oponentes políticos, prometiendo en noviembre “erradicar” a los “matones de extrema izquierda que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país”.

La entrevista de casi una hora que Fox News emitió el domingo cubrió una variedad de temas, incluido el aborto, la OTAN y la posible prohibición de TikTok que la Cámara aprobó de manera bipartidista la semana pasada y que Trump cambió recientemente su posición para oponerse.

Dijo que no quería prohibir TikTok porque entonces más personas usarían Facebook, que, señaló, era peor. Negó que su reversión estuviera relacionada con su reciente reunión con un multimillonario que tiene una participación en la empresa que posee TikTok.

Comentó que decidiría sobre propuestas de aborto “bastante pronto”; ha dicho en privado que apoya una prohibición de 16 semanas, y sus aliados quieren que tome medidas ejecutivas o administrativas para prohibir efectivamente procedimiento sin pasar por el proceso legislativo. No dio detalles en la entrevista, desviándose al decir que los demócratas apoyaban abortos en el tercer trimestre (que representan menos del 1% de los procedimientos) e interrupciones del embarazo “después del nacimiento” (que no existen).

Semanas después de decir que alentaría a Rusia a invadir a los miembros de la OTAN que no pagaran lo suficiente a la alianza, afirmó falsamente que, como resultado, “los países que llegaban tarde a sus pagos o que no pagaban en absoluto han pagado”. La estructura de pagos de la alianza no funciona como Trump describió, algunos países no están cumpliendo compromisos no oficiales de gastar el 2% del producto interno bruto en defensa, pero nadie debe cuotas a la alianza, y nada significativo ha cambiado desde que hizo los comentarios el mes pasado.

Trump también repitió su mentira más perenne: que las elecciones de 2020 le fueron robadas.

“Puedes cortar esto si quieres”, dijo, “pero las elecciones fueron amañadas”.