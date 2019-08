Mandó pedir arma a Rumania para la masacre

Cuando el presunto pistolero entró en un Walmart de El Paso a principios de este mes para llevar a cabo la peor masacre de hispanos en la historia estadounidense reciente, entró con un arma de asalto que dijo que mandó pedir a Rumania, según un informe del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) obtenido por The Texas Tribune.

El sospechoso blanco de 21 años en el tiroteo le dijo a la policía de El Paso, poco después de su arresto, que el AK-47 rumano fue enviado a un traficante de armas cerca de su casa en Allen, un suburbio a las afueras de Dallas. También dijo que compró mil rondas de municiones de Rusia.

La policía de El Paso dijo anteriormente que el AK-47 utilizado en el tiroteo que mató a 22 personas fue comprado legalmente, pero no proporcionaron detalles adicionales sobre su compra.

En un manifiesto publicado justo antes del tiroteo, el presunto tirador dijo que el rifle era un WASR-10, una versión semiautomática de un arma militar rumana AK-47. El informe del DPS obtenido por el Tribune incluye un resumen de la entrevista del sospechoso con la policía, brindando más detalles sobre el arma y las acciones del sospechoso en el asesinato racista donde dijo que “quería disparar a la mayor cantidad posible de mexicanos”.

DPS remitió las preguntas sobre el informe al Departamento de Policía de El Paso, que se negó a comentar sobre la investigación. El abogado del sospechoso no respondió a la solicitud de comentarios.

Los expertos en armas dijeron que es común que las personas compren armas de fuego importadas en línea y las entreguen en las tiendas de armas locales, que completan la verificación de antecedentes necesaria. Aunque el sospechoso dijo que compró el arma de Rumania, dijeron que probablemente compró en línea un arma de fabricación rumana que había sido importada a Estados Unidos.

"Principalmente, la razón por la cual las personas se sienten atraídas por estas importaciones es porque son menos costosas", dijo David Chipman, asesor principal de políticas de Giffords, un grupo nacional de control de armas, refiriéndose a armas estadounidenses similares como el AR-15.

El presunto tirador dijo a los detectives de El Paso, poco después de su arresto, que el rifle rumano fue entregado a "Gun Masters" en Allen, donde lo recogió, según el informe. No hay una tienda con ese nombre en Allen, pero hay una tienda de armas Gunmaster en el vecino Plano.

El dueño de Gunmaster no pudo ser localizado el martes por The Tribune. Brian Park, el armero de la tienda, dijo que no sabía si el tirador de El Paso recibió el AK-47 de su tienda. Cuando un periodista mencionó que el presunto tirador hacía referencia a una tienda llamada Gun Masters en Allen, Park dijo: "Éramos nosotros". Pero, agregó Park, pensó que habría escuchado si el tirador hubiera recibido su arma de su tienda.

Las importaciones de armas están reguladas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y las armas semiautomáticas de alta potencia deben reconocerse como utilizadas para "fines deportivos", no para uso militar, para ser admitidas, según una guía de la oficina. . El año pasado, Rumania exportó unos 9,000 rifles semiautomáticos a EU egún un informe del Tratado sobre el Comercio de Armas.

"En gran medida, hoy en día estos estilos de armas de asalto se caracterizan como armas deportivas", dijo Chipman, y agregó que la interpretación varía en las diferentes administraciones presidenciales.

Chipman dijo que el importador del WASR-10 probablemente era Century Arms, con sede en Florida, que realiza modificaciones para garantizar que sean legales en los Estados Unidos y luego transfiere las armas compradas a los distribuidores locales. Century Arms no devolvió las llamadas o correos electrónicos del Tribune.

Michael Cargill, propietario de Central Texas Gun Works en Austin, dijo que el proceso es similar a la compra de un automóvil extranjero, pero con una verificación de antecedentes federales del comprador en la tienda local.

"Piense en ello como un BMW o un Mercedes", dijo. "Lo obtienes a través de un distribuidor local aquí".

Sin embargo, las municiones compradas en línea se pueden enviar directamente a su puerta si es legal en el estado receptor, dijo Cargill. Solo seis estados y Washington, D.C., tienen prohibiciones de poseer armas de asalto, según el Centro de Leyes de Giffords para Prevenir la Violencia. Texas no es uno de ellos.

Además de la información sobre el arma, el presunto pistolero contó a los detectives sobre su manifiesto, aparentemente confirmando que escribió los escritos llenos de odio que describieron el ataque como una "respuesta a la invasión hispana de Texas". Después del descubrimiento del manifiesto, el gobierno federal Las autoridades comenzaron a investigar el tiroteo como un acto de terrorismo doméstico.

Según el informe de DPS, el sospechoso le dijo a la policía que entró en Walmart, volvió a su auto para terminar y publicar el manifiesto, y luego regresó a la tienda para matar a los compradores hispanos. (Jolie McCullough/The Texas Tribune)