hermano de candidato a alcalde

El 11 de abril de 2024, tanto KVIA como KTSM informaron que Timothy Johnson fue acusado por las autoridades federales de dirigir un esquema Ponzi de varios millones de dólares en El Paso. Fue KVIA la que informó que Timothy Johnson es el “hermano separado” de Renard Johnson, quien se postula para alcalde.

En respuesta al informe de KVIA de que el acusado era su hermano, Renard Johnson emitió una declaración donde escribió que recientemente se enteró “de que mi hermano separado ha sido acusado”. La declaración de Johnson agregó que no lo ha “visto ni hablado en muchos años”.

Johnson no fue claro sobre lo que significaba “muchos años” en su declaración.

El Paso News se puso en contacto con la oficina de campaña de Renard Johnson ayer por la tarde para pedir una aclaración sobre cuánto tiempo ha pasado desde que los hermanos estuvieron separados uno del otro.

Descubrimos información durante nuestra investigación sobre el presunto esquema Ponzi que muestra una relación de trabajo cercana entre los hermanos. No hemos recibido respuesta de Johnson hasta el momento de la publicación. Si recibimos una respuesta de él, actualizaremos este artículo.

La acusación

El Paso News revisó la acusación presentada contra Timothy Johnson. Según la acusación presentada el 20 de marzo, Timothy Frances Johnson está acusado de dirigir “un fraude de inversión” a través de un esquema Ponzi por medio de tres empresas: Shoot No2 Sports, LLC, BOLO Entertainment, LLC y BOLO Sports LLC. La primera empresa en ser formada en 2009 fue Shoot No2 Sports. La última empresa en ser formada fue BOLO Sports LLC. Las tres empresas operaban desde El Paso.

Las tres empresas han perdido sus licencias comerciales.

Tim Johnson recolectó “más de $3 millones en fondos de inversores”, dice la acusación. Otra empresa mencionada en la acusación usa un seudónimo.

“Compañía M”

La acusación nombra a una cuarta empresa etiquetada como “Compañía M”. La acusación dice que Tim Johnson “estaba empleado” por la empresa no nombrada “durante todo el tiempo relevante para esta acusación”. La acusación continúa diciendo que el presunto esquema Ponzi comenzó alrededor del 9 de febrero de 2009 y continuó hasta alrededor del 14 de mayo de 2020.

El presunto fraude, según la acusación, alega que Tim Johnson “se presentaba como un promotor de terceros de juegos de pretemporada de la NBA”, vendiendo inversiones para patrocinios de juegos de la NBA. Como ocurre con cualquier esquema Ponzi, se acusa a Tim Johnson de reciclar las inversiones como ganancias para los inversores en lugar de invertir el dinero como se prometió.

La acusación continúa diciendo que Tim Johnson se reuniría con posibles inversores “en su oficina dentro de la Compañía M, un negocio legítimo en El Paso, Texas”. La oficina, según la acusación, “contenía variados recuerdos deportivos”.

Aunque “Compañía M” no está nombrada en la acusación, una revisión de los registros de la empresa sugiere que “Compañía M” es la empresa de Renard Johnson, Management and Engineering Technologies International, Inc. (METI).

Más de 45 años trabajando juntos

Renard Johnson y Tim Johnson no sólo formaron METI juntos, sino que ambos tienen una historia de trabajar juntos durante más de 45 años. METI fue formada en febrero de 1994 mientras Renard trabajaba en la empresa de sus padres, Management Assistance Corporation of America (MACA). En 1999, Renard y Tim Johnson comenzaron a trabajar a tiempo completo en METI después de que MACA fue comprada por Materials Communications and Computers, Inc. y la empresa fue trasladada a Virginia.

MACA fue formada en 1979 por Alvin y Louise Johnson, los padres de Renard y Tim. Según un artículo del El Paso Herald Post de 1990, Renard y Tim trabajaron en MACA en “puestos clave”.

Un “Listado del Departamento Corporativo” de 2005 proporcionado al Departamento del Interior de Estados Unidos enumera a Renard como presidente y CEO y a Tim Johnson como vicepresidente/oficial de seguridad. El directorio enumera un correo electrónico corporativo en METI para Tim Johnson.

El Paso News envió una solicitud de comentario al correo electrónico corporativo ayer por la mañana y hasta el momento de la publicación de este artículo no hemos recibido respuesta. Sin embargo, tampoco recibimos un mensaje de error en el correo electrónico, lo que sugiere que la cuenta de correo electrónico de Tim Johnson en METI permanece abierta y activa.

Según los archivos corporativos de METI, Tim Johnson fue listado como vicepresidente desde 1994 hasta 2021. Los archivos corporativos muestran que Tim Johnson fue eliminado como vicepresidente alrededor de mayo de 2021.