Fallece a los 79 años el multimillonario David H. Koch

Washington— El multimillonario empresario industrial David H. Koch, quien junto con su hermano mayor, Charles, transformó la política estadounidense al verter sus riquezas en causas conservadoras, falleció a los 79 años.

Charles Koch anunció el deceso el viernes, diciendo: “Es con una gran tristeza que ahora debo informarles de la muerte de David”.

David Koch, que vivía en la ciudad de Nueva York, fue candidato a la vicepresidencia del Partido Libertario en 1980. Fue un donante generoso para obras políticas conservadoras, así como para grupos educativos, médicos y culturales.

Los hermanos Koch eran más conocidos por la extensa red política que construyeron y que llegó a conocerse como los “Kochtopus” (un juego de palabras con el apellido y la palabra “pulpo” en inglés) por sus largos tentáculos en apoyo a las causas conservadoras.

Los hermanos formaron el pequeño grupo gubernamental en contra de los impuestos Americans for Prosperity (Estadounidenses por la Prosperidad), que sigue siendo uno de los grupos conservadores más poderosos en la política de Estados Unidos.

“Me enseñaron desde muy joven que involucrarse en el discurso público es una obligación cívica”, escribió en 2012 David Koch en un artículo de opinión del periódico The New York Post. “Cada uno de nosotros tiene el derecho –de hecho, a veces la responsabilidad– de dar a conocer sus puntos de vista a la gran comunidad para formarse mejor como un todo. Aunque no siempre recibes lo que quieres, el intercambio de ideas mejora el proceso de la nación”, abundó.

Mientras eran elogiado por la derecha, los demócratas –incluso en la actualidad– consideraban a los hermanos Koch como una fuerza oscura y conspiratoria, la personificación del capitalismo opulento y corruptores de la política estadounidense con dinero corporativo.

Los hermanos invirtieron mucho para luchar contra la reforma al sistema de atención médica del presidente Barack Obama; impulsaron las opiniones conservadoras en los campus universitarios; y desarrollaron una red de base a nivel nacional para presionar por las causas y candidatos conservadores a un nivel estatal y nacional.

Su única excepción fue el presidente Donald Trump, a quien se negaron a apoyar en la campaña de 2016 y advirtieron que sus políticas comerciales proteccionistas, entre otras prioridades, no eran suficientemente conservadoras.